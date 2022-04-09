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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/بوريس-جونسون-يلتقي-زيلينسكي-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-كييف-1061017997.html
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في زيارة غير معلنة إلى كييف
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في زيارة غير معلنة إلى كييف
قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏ 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T16:13+0000
2022-04-09T16:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
روسيا
بريطانيا
العالم
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ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".وتابع، بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف غير معلنة بشكل مسبق.تأتي زيارة بوريس جونسون إلى أوكراتنيا بعد تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة السكك الحديدية كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري.وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تقارير-دول-حلف-الناتو-توافق-على-تزويد-أوكرانيا-بأنواع-جديدة-من-الأسلحة-الثقيلة-1061012901.html
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بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا, روسيا, بريطانيا, العالم

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في زيارة غير معلنة إلى كييف

16:13 GMT 09.04.2022
© REUTERS / LEE SMITHرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
© REUTERS / LEE SMITH
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قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏
ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".
وتابع، بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف غير معلنة بشكل مسبق.
تأتي زيارة بوريس جونسون إلى أوكراتنيا بعد تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة السكك الحديدية كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري.
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تقارير: دول حلف "الناتو" توافق على تزويد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة
14:14 GMT
وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
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