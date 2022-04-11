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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-ستواصل-عمليات-البحث-عن-المنظمات-الأوكرانية-النازية-وتصفيتها-1061066369.html
القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بارتكاب مجازر بحق سكان دونباس
القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بارتكاب مجازر بحق سكان دونباس
اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن" (المحظور في روسيا) تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:22+0000
2022-04-11T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث، قامت على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران " القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".وأكدت أنه "منذ عام 2014، شارك بابانيتش في العملية العقابية لنظام كييف في دونباس، وأصدر شخصيًا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوهانسك بالأسلحة الثقيلة".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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القوات الخاصة الروسية تصفي أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بارتكاب مجازر بحق سكان دونباس

09:22 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 11.04.2022)
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن" (المحظور في روسيا) تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوعانسك الشعبيتين، بما في ذلك الأطفال.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث، قامت على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران " القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".
وأكدت أنه "منذ عام 2014، شارك بابانيتش في العملية العقابية لنظام كييف في دونباس، وأصدر شخصيًا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوهانسك بالأسلحة الثقيلة".
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:15 GMT
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