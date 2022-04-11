https://arabic.sputniknews.com/20220411/الفيدرالية-الروسية-للاتصالات-تطالب-غوغل-باستبعاد-التهديدات-الموجهة-للمستخدمين-الروس-1061080874.html
الفيدرالية الروسية للاتصالات تطالب غوغل باستبعاد التهديدات الموجهة للمستخدمين الروس
الفيدرالية الروسية للاتصالات تطالب غوغل باستبعاد التهديدات الموجهة للمستخدمين الروس
طالبت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، اليوم الاثنين، شركة غوغل باستبعاد التهديدات الموجهة للمستخدمين الروس. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:54+0000
2022-04-11T13:54+0000
2022-04-11T13:56+0000
روسيا
شركة غوغل
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واستبدلت خدمة الترجمة في غوغل كلمة dearبـdead عند كتابة dear Russians في خانة الترجمة ليصبح المعنى "الموتى الروس" بدلا من أعزائي الروس.وأشار مراقبون إلى أن هذا التغيير في الاقتراح لا يحدث عند كتابة dear إلا مع Russians.وأرسلت "روس كومنادزور" طلبًا مماثلًا إلى شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية "Google LLC" لاتخاذ إجراء فوري لاستبعاد التهديدات الموجهة ضد المستخدمين الروس من خدمات الشركة.هذا وقررت شركة "غوغل"، في وقت سابق، على الفور حجب قنوات يوتيوب في أوروبا، ذات الصلة بقناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك"، بسبب العملية الروسية الخاصة الجارية لنزع السلاح من أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تقيد-الوصول-إلى-خدمة-غوغل-نيوز-1060364806.html
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روسيا, شركة غوغل
الفيدرالية الروسية للاتصالات تطالب غوغل باستبعاد التهديدات الموجهة للمستخدمين الروس
13:54 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
طالبت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، اليوم الاثنين، شركة غوغل باستبعاد التهديدات الموجهة للمستخدمين الروس.
واستبدلت خدمة الترجمة في غوغل
كلمة dearبـdead عند كتابة dear Russians في خانة الترجمة ليصبح المعنى "الموتى الروس" بدلا من أعزائي الروس.
وأشار مراقبون إلى أن هذا التغيير في الاقتراح لا يحدث عند كتابة dear إلا مع Russians.
وأرسلت "روس كومنادزور" طلبًا مماثلًا إلى شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية "Google LLC" لاتخاذ إجراء فوري لاستبعاد التهديدات الموجهة ضد المستخدمين الروس من خدمات الشركة.
هذا وقررت شركة "غوغل"، في وقت سابق، على الفور حجب قنوات يوتيوب في أوروبا، ذات الصلة بقناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك"
، بسبب العملية الروسية الخاصة الجارية لنزع السلاح من أوكرانيا.