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https://arabic.sputniknews.com/20220411/بيسكوف-لقاء-بوتين-مع-المستشار-النمساوي-كان-قصيرا-وفقا-لمعايير-الفترة-الأخيرة-1061093816.html
بيسكوف: لقاء بوتين مع المستشار النمساوي كان قصيرا وفقا لمعايير الفترة الأخيرة
بيسكوف: لقاء بوتين مع المستشار النمساوي كان قصيرا وفقا لمعايير الفترة الأخيرة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، كان قصيرا، وفقا لمعايير... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:51+0000
2022-04-11T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، كان قصيرا، وفقا لمعايير الفترة الأخيرة.وفي تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين، قال معلقا على اللقاء، إن "المحادثات كانت قصيرة، وفقا للمعايير، إن صح التعبير، في الفترة الأخيرة".وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.ووصل المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/اجتماع-بوتين-ونهامر-استمر-لمدة-90-دقيقة-1061082348.html
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بيسكوف: لقاء بوتين مع المستشار النمساوي كان قصيرا وفقا لمعايير الفترة الأخيرة

18:51 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 11.04.2022)
© Sputnik . Sergei Guneev / الذهاب إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Sergei Guneev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، كان قصيرا، وفقا لمعايير الفترة الأخيرة.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، كان قصيرا، وفقا لمعايير الفترة الأخيرة.
وفي تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحفيين، قال معلقا على اللقاء، إن "المحادثات كانت قصيرة، وفقا للمعايير، إن صح التعبير، في الفترة الأخيرة".

أعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نيهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة.

وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في مقر نوفو أوغاريوفو، 28 مارس 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
نهامر بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء كان واضحا ومباشرا ولكنه لم يكن وديا
14:13 GMT

ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".

ووصل المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.

وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.

كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
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