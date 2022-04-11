https://arabic.sputniknews.com/20220411/اجتماع-بوتين-ونهامر-استمر-لمدة-90-دقيقة-1061082348.html
نهامر بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء كان واضحا ومباشرا ولكنه لم يكن وديا
نهامر بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء كان واضحا ومباشرا ولكنه لم يكن وديا
أعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:13+0000
2022-04-11T14:13+0000
2022-04-11T14:53+0000
العالم
روسيا
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وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوتين-يجري-مباحثات-مع-مستشار-النمسا-رفض-إيراني-لمقترح-أمريكي-برفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-1061078762.html
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بدء-الاجتماع-بين-الرئيس-بوتين-والمستشار-النمساوي-نيهامر-1061078312.html
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العالم, روسيا
نهامر بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء كان واضحا ومباشرا ولكنه لم يكن وديا
14:13 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 14:53 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة.
وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.
وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.
كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
ووصل المستشار النمساوي
كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.