https://arabic.sputniknews.com/20220411/فرنسا-ماكرون-يتصدر-نتائج-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1061057515.html
فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أقيمت أمس الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T00:54+0000
2022-04-11T00:54+0000
2022-04-11T00:54+0000
أخبار فرنسا
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وحصل ماكرون على 27.41 من الأصوات وهو ما يأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة من أصوات المقترعين.ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية حل المرشح اليساري زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون ثالثا بحصوله على نسبة 21.57 من أصوات المقترعين.وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-وماكرون-يتصدران-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061054492.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
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أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أقيمت أمس الأحد.
وحصل ماكرون على 27.41 من الأصوات وهو ما يأهله إلى الدورة الثانية
مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة من أصوات المقترعين.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية حل المرشح اليساري زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون ثالثا بحصوله على نسبة 21.57 من أصوات المقترعين.
وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.