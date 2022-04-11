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فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أقيمت أمس الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T00:54+0000
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أخبار فرنسا
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وحصل ماكرون على 27.41 من الأصوات وهو ما يأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة من أصوات المقترعين.ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية حل المرشح اليساري زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون ثالثا بحصوله على نسبة 21.57 من أصوات المقترعين.وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-وماكرون-يتصدران-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061054492.html
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أخبار فرنسا

فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

00:54 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 2 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 2 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex
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أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أقيمت أمس الأحد.
وحصل ماكرون على 27.41 من الأصوات وهو ما يأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة من أصوات المقترعين.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية حل المرشح اليساري زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون ثالثا بحصوله على نسبة 21.57 من أصوات المقترعين.
لوبان وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
لوبان وماكرون يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
أمس, 19:51 GMT
وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
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