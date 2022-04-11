https://arabic.sputniknews.com/20220411/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-أوسيتيا-الجنوبية-تعلن-تقدم-غاغلوف-على-بيبيلوف-في-الانتخابات-الرئاسية-1061065219.html
لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية تعلن تقدم غاغلوف على بيبيلوف في الانتخابات الرئاسية
لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية تعلن تقدم غاغلوف على بيبيلوف في الانتخابات الرئاسية
قالت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية إنه بعد فرز 95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حصل الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:51+0000
2022-04-11T08:51+0000
2022-04-11T08:51+0000
العالم
أوسيتيا الجنوبية
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وافتتحت السلطات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح أمس الأحد، مراكز الاقتراع أمام المواطنين، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السلطات خصصت 76 مركزا للاقتراع والانتخاب، حيث يتنافس على رئاسة البلاد خمسة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف الذي يتولى السلطة منذ أبريل/ نيسان 2017، بالإضافة إلى زعيم حزب "نيكاس" آلان غاغلوف والنائب السابق دميتري تاسويف والنائب غاري مولداروف ونائب رئيس البرلمان ألكسندر بليف.وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، سيشارك أكثر من 600 عنصر أمني في الانتخابات مع مشاركة مراقبين دوليين، حيث من المقرر أن يشارك في الاقتراع أكثر من 32 ألف ناخب.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061027422.html
أوسيتيا الجنوبية
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العالم, أوسيتيا الجنوبية
لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية تعلن تقدم غاغلوف على بيبيلوف في الانتخابات الرئاسية
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قالت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية إنه بعد فرز 95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حصل الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف على 33.5%، ويتقدم عليه غاغلوف الذي حصل على 36.9% من الأصوات.
وافتتحت السلطات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح أمس الأحد، مراكز الاقتراع أمام المواطنين
، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السلطات خصصت 76 مركزا للاقتراع والانتخاب، حيث يتنافس على رئاسة البلاد خمسة مرشحين
، بينهم الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف الذي يتولى السلطة منذ أبريل/ نيسان 2017، بالإضافة إلى زعيم حزب "نيكاس" آلان غاغلوف والنائب السابق دميتري تاسويف والنائب غاري مولداروف ونائب رئيس البرلمان ألكسندر بليف.
وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، سيشارك أكثر من 600 عنصر أمني في الانتخابات مع مشاركة مراقبين دوليين، حيث من المقرر أن يشارك في الاقتراع أكثر من 32 ألف ناخب.