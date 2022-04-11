عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/ماكرون-لن-أقوم-بـ-زيارة-سفارة-إلى-كييف-1061094437.html
ماكرون: لن أقوم بـ "زيارة سفارة" إلى كييف
ماكرون: لن أقوم بـ "زيارة سفارة" إلى كييف
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه على استعداد لزيارة كييف أو أي مدينة أوكرانية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T19:18+0000
2022-04-11T19:18+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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القاهرة - سبوتنيك. وتابع ماكرون: "سأقوم بزيارة أوكرانيا إذا كان لذلك تأثيرا"، مضيفا: "لكني لن أجري زيارة بدون فائدة"، بحسب ما جاء في حوار مع شبكة "بي أف أم تي في" المحلية، اليوم الاثنين.وأوضح ماكرون: "ذهبت إلى كييف في بداية فبراير/ شباط، وزرت موسكو في بداية فبراير أيضا، وهو الشيء الذي لم يقم به سوى عدد قليل من قادة العالم".وتابع: "في كل مرة، كنت أبلغه أنني على استعداد للذهاب إلى كييف أو أي مدينة أخرى"، مضيفا: "لكني لن أفعل ذلك ببساطة لتكون زيارة سفارة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية، وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية؛ فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماكرون-يعتبر-سياسته-المتمثلة-في-الحفاظ-على-الحوار-مع-بوتين-صحيحة-1060919193.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

ماكرون: لن أقوم بـ "زيارة سفارة" إلى كييف

19:18 GMT 11.04.2022
© LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© LUDOVIC MARIN
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه على استعداد لزيارة كييف أو أي مدينة أوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وتابع ماكرون: "سأقوم بزيارة أوكرانيا إذا كان لذلك تأثيرا"، مضيفا: "لكني لن أجري زيارة بدون فائدة"، بحسب ما جاء في حوار مع شبكة "بي أف أم تي في" المحلية، اليوم الاثنين.
وأوضح ماكرون: "ذهبت إلى كييف في بداية فبراير/ شباط، وزرت موسكو في بداية فبراير أيضا، وهو الشيء الذي لم يقم به سوى عدد قليل من قادة العالم".
واستطرد: "لم أتوقف عن الاتصال بزيلنسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابع: "في كل مرة، كنت أبلغه أنني على استعداد للذهاب إلى كييف أو أي مدينة أخرى"، مضيفا: "لكني لن أفعل ذلك ببساطة لتكون زيارة سفارة".
وقال الرئيس الفرنسي، في تصريحات سابقة، إنه الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي سياسة صحيحة، مضيفا: "من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا بالنيابة عن فرنسا لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية، وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
ماكرون يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع بوتين صحيحة
6 أبريل, 20:20 GMT
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية؛ فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
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