https://arabic.sputniknews.com/20220411/ماكرون-لن-أقوم-بـ-زيارة-سفارة-إلى-كييف-1061094437.html

ماكرون: لن أقوم بـ "زيارة سفارة" إلى كييف

ماكرون: لن أقوم بـ "زيارة سفارة" إلى كييف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه على استعداد لزيارة كييف أو أي مدينة أوكرانية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T19:18+0000

2022-04-11T19:18+0000

2022-04-11T19:18+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

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القاهرة - سبوتنيك. وتابع ماكرون: "سأقوم بزيارة أوكرانيا إذا كان لذلك تأثيرا"، مضيفا: "لكني لن أجري زيارة بدون فائدة"، بحسب ما جاء في حوار مع شبكة "بي أف أم تي في" المحلية، اليوم الاثنين.وأوضح ماكرون: "ذهبت إلى كييف في بداية فبراير/ شباط، وزرت موسكو في بداية فبراير أيضا، وهو الشيء الذي لم يقم به سوى عدد قليل من قادة العالم".وتابع: "في كل مرة، كنت أبلغه أنني على استعداد للذهاب إلى كييف أو أي مدينة أخرى"، مضيفا: "لكني لن أفعل ذلك ببساطة لتكون زيارة سفارة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية، وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية؛ فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماكرون-يعتبر-سياسته-المتمثلة-في-الحفاظ-على-الحوار-مع-بوتين-صحيحة-1060919193.html

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