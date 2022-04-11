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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/ميتا-تمدد-الاستثناءات-التي-تسمح-للأوكرانيين-بالدعوة-إلى-العنف-1061071537.html
"ميتا" تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف
"ميتا" تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف
مددت شركة "ميتا" حتى 30 أبريل/ نيسان عددًا من الاستثناءات التي تسمح للمستخدمين الأوكرانيين بالتحريض على العنف والإدلاء بتصريحات "تحط من كرامة الإنسان"، وفقًا... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:23+0000
2022-04-11T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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في ضوء الأحداث في أوكرانيا، سمحت "ميتا" مؤقتًا بدعوات إلى العنف ضد الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام". وأوضح نائب رئيس "ميتا" نيك كليج أن السياسة الجديدة ستطبق فقط في أوكرانيا وأكد أن ميتا "لن تتسامح مع رهاب روسيا".وقالت رويترز في بيان: "في نهاية مارس مددت الشركة الإعفاءات في أوكرانيا حتى 30 أبريل/ نيسان."وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من موظفي "ميتا" أعربوا عن استيائهم من الفرصة الممنوحة للأوكرانيين لكتابة التعليقات المحرضة، "والتي تعتبر من المحرمات على المستخدمين الذين يكتبون عن النزاعات في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم".ونقلت الوكالة عن موظف تعليقه على المنصة الداخلية للشركة: "يبدو أن هذه السياسة تقول إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مقبول طالما أنهما موجهان إلى الأشخاص 'المناسبين'".ووفقًا للمصادر، فإن "ميتا" لم تزود الوسطاء بالإرشادات اللازمة لمساعدتهم على "حظر" الرسائل التي تطرح "روايات كاذبة" حول العملية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/ميتا-تتخلى-عن-إلزام-موظفيها-بجرعات-تعزيزية-من-لقاح-كورونا-للعودة-إلى-المكاتب-1060776988.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقارير-ميتا-تعمل-على-طرح-عملات-رقمية-باسم-مارك-زوكربرغ-1060945155.html
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العالم

"ميتا" تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف

11:23 GMT 11.04.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركو ميتا، فيسبوك
شعار شركو ميتا، فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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مددت شركة "ميتا" حتى 30 أبريل/ نيسان عددًا من الاستثناءات التي تسمح للمستخدمين الأوكرانيين بالتحريض على العنف والإدلاء بتصريحات "تحط من كرامة الإنسان"، وفقًا لما أوردته "رويترز" نقلاً عن وثائق الشركة.
في ضوء الأحداث في أوكرانيا، سمحت "ميتا" مؤقتًا بدعوات إلى العنف ضد الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام". وأوضح نائب رئيس "ميتا" نيك كليج أن السياسة الجديدة ستطبق فقط في أوكرانيا وأكد أن ميتا "لن تتسامح مع رهاب روسيا".
وقالت رويترز في بيان: "في نهاية مارس مددت الشركة الإعفاءات في أوكرانيا حتى 30 أبريل/ نيسان."
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من موظفي "ميتا" أعربوا عن استيائهم من الفرصة الممنوحة للأوكرانيين لكتابة التعليقات المحرضة، "والتي تعتبر من المحرمات على المستخدمين الذين يكتبون عن النزاعات في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم".
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
‏"ميتا" تتخلى عن إلزام موظفيها بجرعات تعزيزية من لقاح كورونا للعودة إلى المكاتب
2 أبريل, 14:45 GMT
ونقلت الوكالة عن موظف تعليقه على المنصة الداخلية للشركة: "يبدو أن هذه السياسة تقول إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مقبول طالما أنهما موجهان إلى الأشخاص 'المناسبين'".
ووفقًا للمصادر، فإن "ميتا" لم تزود الوسطاء بالإرشادات اللازمة لمساعدتهم على "حظر" الرسائل التي تطرح "روايات كاذبة" حول العملية الخاصة في أوكرانيا.
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
تقارير: "ميتا" تعمل على طرح عملات رقمية باسم مارك زوكربرغ
7 أبريل, 14:25 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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