https://arabic.sputniknews.com/20220411/ميتا-تمدد-الاستثناءات-التي-تسمح-للأوكرانيين-بالدعوة-إلى-العنف-1061071537.html

"ميتا" تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف

"ميتا" تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف

مددت شركة "ميتا" حتى 30 أبريل/ نيسان عددًا من الاستثناءات التي تسمح للمستخدمين الأوكرانيين بالتحريض على العنف والإدلاء بتصريحات "تحط من كرامة الإنسان"، وفقًا... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T11:23+0000

2022-04-11T11:23+0000

2022-04-11T11:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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في ضوء الأحداث في أوكرانيا، سمحت "ميتا" مؤقتًا بدعوات إلى العنف ضد الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام". وأوضح نائب رئيس "ميتا" نيك كليج أن السياسة الجديدة ستطبق فقط في أوكرانيا وأكد أن ميتا "لن تتسامح مع رهاب روسيا".وقالت رويترز في بيان: "في نهاية مارس مددت الشركة الإعفاءات في أوكرانيا حتى 30 أبريل/ نيسان."وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من موظفي "ميتا" أعربوا عن استيائهم من الفرصة الممنوحة للأوكرانيين لكتابة التعليقات المحرضة، "والتي تعتبر من المحرمات على المستخدمين الذين يكتبون عن النزاعات في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم".ونقلت الوكالة عن موظف تعليقه على المنصة الداخلية للشركة: "يبدو أن هذه السياسة تقول إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مقبول طالما أنهما موجهان إلى الأشخاص 'المناسبين'".ووفقًا للمصادر، فإن "ميتا" لم تزود الوسطاء بالإرشادات اللازمة لمساعدتهم على "حظر" الرسائل التي تطرح "روايات كاذبة" حول العملية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/ميتا-تتخلى-عن-إلزام-موظفيها-بجرعات-تعزيزية-من-لقاح-كورونا-للعودة-إلى-المكاتب-1060776988.html

https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقارير-ميتا-تعمل-على-طرح-عملات-رقمية-باسم-مارك-زوكربرغ-1060945155.html

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العالم