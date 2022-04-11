https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-المجري-يؤكد-استعداد-بلاده-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1061075778.html
وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:49+0000
2022-04-11T12:49+0000
2022-04-11T12:49+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الكرملين-بوتين-ونهامر-سيبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وقد-يتطرقان-لقضية-الغاز-1061067878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".