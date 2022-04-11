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وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:49+0000
2022-04-11T12:49+0000
اقتصاد
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وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الكرملين-بوتين-ونهامر-سيبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وقد-يتطرقان-لقضية-الغاز-1061067878.html
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اقتصاد

وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي

12:49 GMT 11.04.2022
© YouTube.comبانوراما لعاصمة المجر، بودابست
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© YouTube.com
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الكرملين: بوتين ونهامر سيبحثان الوضع في أوكرانيا وقد يتطرقان لقضية الغاز
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