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وزير خارجية لوكسمبرغ يدعو الفرنسيين لمنع لوبان من الفوز بالانتخابات الرئاسية
وزير خارجية لوكسمبرغ يدعو الفرنسيين لمنع لوبان من الفوز بالانتخابات الرئاسية
دعا وزير خارجية لوكسمبرغ جان أسيلبورن، اليوم الاثنين، المواطنين الفرنسيين إلى منع اليمينية المتطرفة مارين لوبان من الفوز في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:07+0000
2022-04-11T08:12+0000
الانتخابات الرئاسية الفرنسية
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قال أسيلبورن قبل اجتماع مع زملائه من وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ: "أشعر بقلق بالغ، أمل ألا تصبح لوبان رئيسة فرنسية"، بحسب "رويترز".وأضاف: "لن يكون هذا فقط انفصال عن القيم الجوهرية للاتحاد الأوروبي، بل سيكون تغييرا شاملا في مساره. الفرنسيون بحاجة لمنع هذا".يأتي ذلك بعد أن تمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 في المئة، وجاءت بعده لوبان بنسبة 23.3 في المئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل/ نيسان الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/فرنسا-ماكرون-يتصدر-نتائج-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1061057515.html
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الانتخابات الرئاسية الفرنسية

وزير خارجية لوكسمبرغ يدعو الفرنسيين لمنع لوبان من الفوز بالانتخابات الرئاسية

08:07 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 11.04.2022)
© REUTERS / ERIC GAILLARDالانتخابات الفرنسية
الانتخابات الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / ERIC GAILLARD
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دعا وزير خارجية لوكسمبرغ جان أسيلبورن، اليوم الاثنين، المواطنين الفرنسيين إلى منع اليمينية المتطرفة مارين لوبان من الفوز في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن فوزها يمثل احتمالا مقلقا للاتحاد الأوروبي.
قال أسيلبورن قبل اجتماع مع زملائه من وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ: "أشعر بقلق بالغ، أمل ألا تصبح لوبان رئيسة فرنسية"، بحسب "رويترز".
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 2 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
فرنسا.. ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
00:54 GMT
وأضاف: "لن يكون هذا فقط انفصال عن القيم الجوهرية للاتحاد الأوروبي، بل سيكون تغييرا شاملا في مساره. الفرنسيون بحاجة لمنع هذا".
يأتي ذلك بعد أن تمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.
وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 في المئة، وجاءت بعده لوبان بنسبة 23.3 في المئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل/ نيسان الجاري.
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