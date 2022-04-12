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https://arabic.sputniknews.com/20220412/أمريكا-تأمر-بعض-موظفيها-بمغادرة-قنصلية-شنغهاي-1061098341.html
أمريكا تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصلية شنغهاي
أمريكا تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصلية شنغهاي
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الطارئين بمغادرة القنصلية في شنغهاي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T03:03+0000
2022-04-12T03:03+0000
شنغهاي
فيروس كورونا
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ويوم الجمعة الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية إن الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في شنغهاي وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة في المدينة لاحتواء الجائحة.وتشهد مدينة شنغهاي أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019.وسجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا أمس الأول الأحد، فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية والإمدادات الأساسية وزاد القلق من أن المزيد من المدن قد تكون في نفس الوضع قريبا.
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شنغهاي, فيروس كورونا

أمريكا تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصلية شنغهاي

03:03 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Chen Siمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Chen Si
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أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الطارئين بمغادرة القنصلية في شنغهاي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات الصين للسيطرة على الفيروس.
ويوم الجمعة الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية إن الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها في شنغهاي وعائلات الموظفين الأمريكيين قد يغادرون بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد والقيود المفروضة في المدينة لاحتواء الجائحة.
وفي ذات الصدد، عبرت وزارة الخارجية الصينية السبت الماضي، عن "استيائها الشديد" من الولايات المتحدة بعد أن أثارت مخاوف بشأن إجراءات الصين للسيطرة على فيروس كورونا.
وتشهد مدينة شنغهاي أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019.
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النفط يغلق دون 100 دولار للبرميل بفعل إغلاقات في الصين
أمس, 22:03 GMT
وسجلت شنغهاي ما يقرب من 25 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا أمس الأول الأحد، فيما اشتكى السكان من قلة المواد الغذائية والإمدادات الأساسية وزاد القلق من أن المزيد من المدن قد تكون في نفس الوضع قريبا.
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