https://arabic.sputniknews.com/20220411/فريق-شنغهاي-الصيني-ينسحب-من-دوري-أبطال-آسيا-1061086183.html

فريق شنغهاي الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا

فريق شنغهاي الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على انسحاب فريق شنغهاي الصيني من دوري أبطال آسيا 2022 بعدما تعزر على الفريق المشاركة في البطولة بسبب القيود المفروضة على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T15:23+0000

2022-04-11T15:23+0000

2022-04-11T15:23+0000

رياضة

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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم" السعودية، مشيرة إلى أن مصادقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءت بعدما استعرض الصعوبات التي يواجهها الفريق الصيني بسبب خضوع مدينة شنغهاي لإغلاق منذ أيام لمكافحة تفشي فيروس كورونا فيها، الذي وصل إلى معدلات كبيرة.وبعد انسحاب الفريق لم يتم استبداله داخل مجموعته وأصبحت المجموعة التابع لها تضم 3 فرق فقط هي كيتشي من هونج كونج، وفيسيل كوبي الياباني وتشيانجراي يونايتد التايلاندي.يذكر أن السلطات الصينية فرضت إغلاقا على مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها لمكافحة كورونا بينما تقوم بإجراء عمليات مسح واسعة لمواجهة موجة التفشي في المدينة التي تضم ملايين البشر.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يوافق-على-رفع-عدد-اللاعبين-الأجانب-في-دوري-الأبطال-من-4-إلى-6-1059193029.html

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رياضة