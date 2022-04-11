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فريق شنغهاي الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا
فريق شنغهاي الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا
وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على انسحاب فريق شنغهاي الصيني من دوري أبطال آسيا 2022 بعدما تعزر على الفريق المشاركة في البطولة بسبب القيود المفروضة على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:23+0000
2022-04-11T15:23+0000
رياضة
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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم" السعودية، مشيرة إلى أن مصادقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءت بعدما استعرض الصعوبات التي يواجهها الفريق الصيني بسبب خضوع مدينة شنغهاي لإغلاق منذ أيام لمكافحة تفشي فيروس كورونا فيها، الذي وصل إلى معدلات كبيرة.وبعد انسحاب الفريق لم يتم استبداله داخل مجموعته وأصبحت المجموعة التابع لها تضم 3 فرق فقط هي كيتشي من هونج كونج، وفيسيل كوبي الياباني وتشيانجراي يونايتد التايلاندي.يذكر أن السلطات الصينية فرضت إغلاقا على مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها لمكافحة كورونا بينما تقوم بإجراء عمليات مسح واسعة لمواجهة موجة التفشي في المدينة التي تضم ملايين البشر.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يوافق-على-رفع-عدد-اللاعبين-الأجانب-في-دوري-الأبطال-من-4-إلى-6-1059193029.html
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رياضة

فريق شنغهاي الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا

15:23 GMT 11.04.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIدوري أبطال آسيا 2020
دوري أبطال آسيا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على انسحاب فريق شنغهاي الصيني من دوري أبطال آسيا 2022 بعدما تعزر على الفريق المشاركة في البطولة بسبب القيود المفروضة على البطولة وأيضا بسبب تفشي كورونا فيها على نطاق واسع.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم" السعودية، مشيرة إلى أن مصادقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءت بعدما استعرض الصعوبات التي يواجهها الفريق الصيني بسبب خضوع مدينة شنغهاي لإغلاق منذ أيام لمكافحة تفشي فيروس كورونا فيها، الذي وصل إلى معدلات كبيرة.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال من 4 إلى 6
26 فبراير, 13:43 GMT
وبعد انسحاب الفريق لم يتم استبداله داخل مجموعته وأصبحت المجموعة التابع لها تضم 3 فرق فقط هي كيتشي من هونج كونج، وفيسيل كوبي الياباني وتشيانجراي يونايتد التايلاندي.
يذكر أن السلطات الصينية فرضت إغلاقا على مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها لمكافحة كورونا بينما تقوم بإجراء عمليات مسح واسعة لمواجهة موجة التفشي في المدينة التي تضم ملايين البشر.
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