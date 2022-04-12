https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-العاهل-الأردني-عرض-مبادرة-للتعاون-الإقليمي-مع-إسرائيل-هي-الأولى-من-نوعها-1061126896.html

إعلام: العاهل الأردني عرض مبادرة للتعاون الإقليمي مع إسرائيل هي الأولى من نوعها

إعلام: العاهل الأردني عرض مبادرة للتعاون الإقليمي مع إسرائيل هي الأولى من نوعها

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عرضه على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، هو الأول من نوعه. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T15:18+0000

2022-04-12T15:18+0000

2022-04-12T15:18+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن العاهل الأردني اقترح على الرئيس الإسرائيلي إنشاء مستودع أو خزان كبير مشترك للقمح والمنتجات الغذائية، يشمل الفلسطينيين ومصر، أيضا.وأكدت القناة العبرية أن الملك عبد الله الثاني عرض تلك المبادرة، الأولى من نوعها على هرتزوغ خلال زيارة الأخيرة للأردن، قبل أسبوعين، وهي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الإقليمي تتعلق بالأمن الغذائي، وذلك في ظل الأزمة الشديدة التي تواجه دول المنطقة، جراء نقص القمح، الناتج عن الأزمة الأوكرانية.وأوضحت القناة أنه في ظل هذه الأزمة ونظرا لاعتماد دول المنطقة، خاصة مصر والأردن وفلسطين على القمح كمصدر أساسي للأمن الغذائي، فإن العاهل الأردني قد اقترح ذلك على إسحاق هرتزوغ، خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي للعاصمة عمان، قبل أسبوعين.وأشارت إلى أن مبادرة الملك عبدالله الثاني لا تزال في مهدها، وتتعلق بإنشاء خزان أو مستودع كبير للمنتجات الغذائية، على رأسها القمح، يمكن لدول المنطقة، وهي الأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل الاستفادة منه وقت الحاجة.

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