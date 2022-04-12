https://arabic.sputniknews.com/20220412/الاتحاد-الأوروبي-نراقب-التطورات-في-باكستان-ونأمل-بتسليم-سلس-وآمن-للسلطة-1061117851.html
الاتحاد الأوروبي: نراقب التطورات في باكستان ونأمل بتسليم سلس وآمن للسلطة
الاتحاد الأوروبي: نراقب التطورات في باكستان ونأمل بتسليم سلس وآمن للسلطة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يراقب تطورات الوضع في باكستان، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة عمران خان، وانتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطورات الوضع في باكستان عن كثب وانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد".وأكدت ماسارلي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم باكستان، معربة عن تطلع بروكسل للعمل مع رئيس الوزراء الجديد.وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني بالوكالة، إياز صادق، أمس، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان، الذي تم حجب الثقة عن حكومته في جلسة تصويت بالبرلمان، عُقدت لهذا الغرض في 9 نيسان/أبريل الجاري.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان من جلسة البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الجديد-سأطالب-بفتح-تحقيق-حول-تصريحات-عمران-خان-1061074998.html
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العالم
الاتحاد الأوروبي: نراقب التطورات في باكستان ونأمل بتسليم سلس وآمن للسلطة
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يراقب تطورات الوضع في باكستان، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة عمران خان، وانتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطورات الوضع في باكستان عن كثب وانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد
".
وأكدت ماسارلي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم باكستان، معربة عن تطلع بروكسل للعمل مع رئيس الوزراء الجديد.
وتابعت: "نتوقع أن يجري تسليم السلطة بسلاسة وسلام".
وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني بالوكالة، إياز صادق، أمس، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان
، الذي تم حجب الثقة عن حكومته في جلسة تصويت بالبرلمان، عُقدت لهذا الغرض في 9 نيسان/أبريل الجاري.
وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان من جلسة البرلمان.