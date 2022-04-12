https://arabic.sputniknews.com/20220412/الخارجية-الروسية-تطلع-السفير-المصري-على-أهداف-العملية-العسكرية-في-دونباس-1061123174.html
الخارجية الروسية تطلع السفير المصري على أهداف العملية العسكرية في دونباس
الخارجية الروسية تطلع السفير المصري على أهداف العملية العسكرية في دونباس
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، استقبل السفير المصري لدى روسيا، نزيه نجاري "بناء على طلب الأخير"،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:25+0000
2022-04-12T14:25+0000
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روسيا
مصر
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وأضافت الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الأوروبي، وأولى الطرفان اهتماما كبيرا للوضع في أوكرانيا وما حولها، وقدم الجانب الروسي تفسيرات مفصلة حول أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها روسيا، ومنها حماية جمهوريات دونباس، وكذلك تم عرض التقييمات العامة للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية حول تسوية الأزمة في أوكرانيا".وأوضحت الوزارة "تم التأكيد على الاهتمام المشترك في زيادة تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على المنصات الدولية".وأعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، في 12 نيسان/أبريل، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو ابتداءً من 15 نيسان/أبريل الجاري.وقالت الشركة في بيان، إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا، يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/بوتين-يعد-لوكاشينكو-بتقليده-رتبة-عقيد-1061121115.html
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روسيا, مصر
الخارجية الروسية تطلع السفير المصري على أهداف العملية العسكرية في دونباس
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، استقبل السفير المصري لدى روسيا، نزيه نجاري "بناء على طلب الأخير"، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الأوروبي، وأولى الطرفان اهتماما كبيرا للوضع في أوكرانيا وما حولها، وقدم الجانب الروسي تفسيرات مفصلة حول أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها روسيا، ومنها حماية جمهوريات دونباس، وكذلك تم عرض التقييمات العامة للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية حول تسوية الأزمة في أوكرانيا".
وأوضحت الوزارة "تم التأكيد على الاهتمام المشترك في زيادة تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على المنصات الدولية".
وأعلنت شركة "مصر للطيران
"، اليوم الثلاثاء، في 12 نيسان/أبريل، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو ابتداءً من 15 نيسان/أبريل الجاري.
وقالت الشركة في بيان، إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا، يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800".