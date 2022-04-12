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https://arabic.sputniknews.com/20220412/الشرطة-البريطانية-تغريم-جونسون-ووزير-ماليته-بسبب-انتهاك-الإغلاق-العام--1061137456.html
الشرطة البريطانية: تغريم جونسون ووزير ماليته بسبب انتهاك الإغلاق العام
الشرطة البريطانية: تغريم جونسون ووزير ماليته بسبب انتهاك الإغلاق العام
أبلغت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T22:52+0000
2022-04-12T22:52+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبي مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.وقال المتحدث "تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الحكومة-البريطانية-تنفي-تغريم-جونسون-بسبب-خرق-قيود-كورونا-1060828694.html
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بريطانيا, بوريس جونسون

الشرطة البريطانية: تغريم جونسون ووزير ماليته بسبب انتهاك الإغلاق العام

22:52 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستمع إلى جوقة للأطفال تغني خلال الحفل لتشغيل أضواء شجرة عيد الميلاد في داونينج ستريت في لندن، إنجلترا 1 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستمع إلى جوقة للأطفال تغني خلال الحفل لتشغيل أضواء شجرة عيد الميلاد في داونينج ستريت في لندن، إنجلترا 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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أبلغت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبي مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
الحكومة البريطانية تنفي تغريم جونسون بسبب خرق قيود كورونا
4 أبريل, 11:42 GMT
وقال المتحدث "تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.
قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.
أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
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