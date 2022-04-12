https://arabic.sputniknews.com/20220412/تشاووش-أوغلو-يعلن-لقاء-نظيره-المصري-في-تركيا-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-وإسرائيل-1061113077.html
تشاووش أوغلو يعلن لقاء نظيره المصري في تركيا ويتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل
تشاووش أوغلو يعلن لقاء نظيره المصري في تركيا ويتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه "سيلتقي بنظيره المصري سامح شكري على مائدة الإفطار في إسطنبول قريبا". 12.04.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة حرييت التركية، عن مصادر شاركت في اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم، قولها إن تشاووش أوغلو أجرى خلاله تقييما بشأن العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.وأضاف: "لقد قطعنا مسافة مع الإمارات والسعوديين، وتم تفعيل آلية التعاون القضائي لقضية الصحفي جمال خاشقجي في نطاق تطبيع العلاقات".وحول العلاقة مع إسرائيل، أشار الوزير التركي إلى أن السلطة الفلسطينية رحبت بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية وتدعم ذلك، لافتا إلى أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر في الشهر ذاته، عن قلق بلاده من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة. وقال شكري إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات، في أيار/ مايو الماضي، في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تركيا-ترد-على-أنباء-تعيين-سفير-لها-في-مصر-1061000079.html
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تشاووش أوغلو يعلن لقاء نظيره المصري في تركيا ويتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه "سيلتقي بنظيره المصري سامح شكري على مائدة الإفطار في إسطنبول قريبا".
ونقلت صحيفة حرييت التركية
، عن مصادر شاركت في اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم، قولها إن تشاووش أوغلو أجرى خلاله تقييما بشأن العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.
وقال تشاووش أوغلو إنه "إذا لم يحصل أي عارض سيكون هناك لقاء مع وزير الخارجية المصري على مائدة الإفطار في إسطنبول"، أي خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف: "لقد قطعنا مسافة مع الإمارات والسعوديين، وتم تفعيل آلية التعاون القضائي لقضية الصحفي جمال خاشقجي في نطاق تطبيع العلاقات".
وحول العلاقة مع إسرائيل، أشار الوزير التركي إلى أن السلطة الفلسطينية رحبت بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية وتدعم ذلك، لافتا إلى أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار.
وكان الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر في الشهر ذاته، عن قلق بلاده من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة. وقال شكري إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.
وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.
وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات، في أيار/ مايو الماضي، في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.