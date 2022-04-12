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غانتس: نشرنا قوات الجيش بطول خط التماس مع الضفة الغربية
غانتس: نشرنا قوات الجيش بطول خط التماس مع الضفة الغربية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قد انتشر بطول خط التماس مع الضفة الغربية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:35+0000
2022-04-12T15:35+0000
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه قام بجولة على طول خط التماس في الضفة الغربية، في سياق المراحل العملياتية التي ستقوم بها إسرائيل خلال الأشهر المقبلة داخل الأراضي الفلسطينية.وشدد غانتس على أن انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول خط التماس مع الضفة الغربية يأتي بهدف توفير الأمن وتعزيزه، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل في عمق الأراضي الفلسطيني بدعوى وقف "الإرهاب" وتجار السلاح.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين على طول السياج الأمني ونقاط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز منطقة التماس بقوات إضافية، تشمل كتيبتين وسريتين إضافيتين".وأضاف: "القوات الإضافية تشتمل على قوات من سلاح الهندسة، ومعدات ميكانيكية ثقيلة، لتعمل على سد الثغرات في السياج الأمني، إلى حين البدء بالعمل على استبداله بالجدار الإسمنتي".وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينيا، في عمليات اقتحام في أنحاء الضفة الغربية؛ وذلك في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته لملاحقة من يصفهم بـ"المطلوبين" بتهمة التحريض على إسرائيل.يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.وجاء ذلك عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا، فيما قتل المنفذين الفلسطينيين الخمسة.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

غانتس: نشرنا قوات الجيش بطول خط التماس مع الضفة الغربية

15:35 GMT 12.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قد انتشر بطول خط التماس مع الضفة الغربية.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه قام بجولة على طول خط التماس في الضفة الغربية، في سياق المراحل العملياتية التي ستقوم بها إسرائيل خلال الأشهر المقبلة داخل الأراضي الفلسطينية.
وشدد غانتس على أن انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول خط التماس مع الضفة الغربية يأتي بهدف توفير الأمن وتعزيزه، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل في عمق الأراضي الفلسطيني بدعوى وقف "الإرهاب" وتجار السلاح.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته بكتيبتين إضافيتين على طول السياج الأمني ونقاط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز منطقة التماس بقوات إضافية، تشمل كتيبتين وسريتين إضافيتين".
وأضاف: "القوات الإضافية تشتمل على قوات من سلاح الهندسة، ومعدات ميكانيكية ثقيلة، لتعمل على سد الثغرات في السياج الأمني، إلى حين البدء بالعمل على استبداله بالجدار الإسمنتي".
وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينيا، في عمليات اقتحام في أنحاء الضفة الغربية؛ وذلك في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته لملاحقة من يصفهم بـ"المطلوبين" بتهمة التحريض على إسرائيل.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته، خلال الأيام الماضية، بأربع عشرة كتيبة انتشرت في القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية وعند نقاط التماس.
وجاء ذلك عقب تنفيذ أربع عمليات طعن وإطلاق نار داخل إسرائيل، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا، فيما قتل المنفذين الفلسطينيين الخمسة.
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