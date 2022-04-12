مشاهد صادمة لفيضانات قتلت العشرات وأغرقت المدن في جنوب أفريقيا... صور
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOEفيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOE
قالت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية التي ضربت مدينة ديربان الساحلية والمناطق المحيطة بها في إقليم كوازولو ناتال، ارتفع إلى 59 قتيلا.
ومع ذلك، لا زال يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في البلاد هطول المزيد من الأمطار "الشديدة" على المنطقة ليلة الثلاثاء مصحوبة "بفيضانات واسعة النطاق"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
A bridge completely wiped out by floods in South Africa. #KZNFloods pic.twitter.com/vuPZfB01Nq— Mhofu (@mhofela_mhofu) April 12, 2022
وقالت حكومة المقاطعة في بيان إن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم، وسجلت ديربان وحدها 45 حالة حتى الآن، فيما فقد أكثر من 14 شخصا حياتهم بشكل مأساوي في منطقة إيليمبي".
Floods and mudslides triggered by heavy rain have caused widespread damage in South Africa, especially around the port city of Durban.— DW News (@dwnews) April 12, 2022
At least 45 people have been killed, with the death toll expected to rise: https://t.co/yfujmE3Q0b pic.twitter.com/jLABSJQVpJ
وأضافت أن الكارثة ألحقت دمارا لا يوصف وأضرارا جسيمة بالأرواح والبنية التحتية، والتي أثرت على جميع الأعراق والطبقات الاجتماعية من المناطق الريفية والبلدات إلى العقارات الفاخرة.
من المقرر أن يزور الرئيس سيريل رامافوزا المنطقة المتضررة يوم الأربعاء. قال رامافوزا اليوم: "هذه حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة، وهذا الوضع يتطلب استجابة فعالة من قبل الحكومة".
UPDATE: At least 45 people in Durban, South Africa have been killed in floods caused by days of heavy rain, the authorities say. Images show massive damage to property, roads and containers.#KZNFloods #KZNFlooding pic.twitter.com/vJzaMtJ6hT— The News Report (@TheNewsReport_) April 12, 2022
غمرت الأمطار الغزيرة لأيام عدة مناطق، ودمرت المنازل، ودمرت البنية التحتية في جميع أنحاء المدينة الجنوبية الشرقية، في حين أدت الانهيارات الأرضية إلى تعليق خدمات القطارات.
Dozens killed in South Africa floods and mudslides following rainstorms https://t.co/ex46s3jSiA pic.twitter.com/CIFVznu8Y2— FRANCE 24 (@FRANCE24) April 12, 2022
كما أغرقت مياه الأمطار الطرق السريعة في المدينة، لدرجة أن قمم إشارات المرور فقط ظهرت بشكل أشبه بمناظير الغواصات في عرض البحر. كما دمرت السيول جسور عدة، وغرقت السيارات وانهارت منازل.