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معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة داخل الفصل... فيديو
معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة داخل الفصل... فيديو
استطاعت معلمة أمريكية إنقاذ حياة أحد طلابها بعدما تعرض لموقف كاد يهدد حياته داخل الفصل الدراسي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T20:57+0000
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منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المعلمة تفاجئت بأحد الطلاب داخل الفصل في وضع حرج بعدما ابتلع غطاء زجاجة وتسبب في إعاقة قدرته على التنفس".ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات ما قام به الطالب الذي أخذ زجاجة ووضعها في فمه قبل أن ينفلت غطائها ويدخل في فمه.وبحسب الفيديو أسرع الطالب نحو المعلمة، التي سارعت بوضع ذراعيها حول جسده والضغط على منطقة أسفل الظهر بقوة حتى تمكنت من إنقاذه.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة داخل الفصل... فيديو

20:57 GMT 12.04.2022
© flickr.com / USAG- Humphreysمدرسة أمريكية
مدرسة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© flickr.com / USAG- Humphreys
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استطاعت معلمة أمريكية إنقاذ حياة أحد طلابها بعدما تعرض لموقف كاد يهدد حياته داخل الفصل الدراسي.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المعلمة تفاجئت بأحد الطلاب داخل الفصل في وضع حرج بعدما ابتلع غطاء زجاجة وتسبب في إعاقة قدرته على التنفس".
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات ما قام به الطالب الذي أخذ زجاجة ووضعها في فمه قبل أن ينفلت غطائها ويدخل في فمه.
وبحسب الفيديو أسرع الطالب نحو المعلمة، التي سارعت بوضع ذراعيها حول جسده والضغط على منطقة أسفل الظهر بقوة حتى تمكنت من إنقاذه.
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