https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-مستعدون-لإرسال-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1061167113.html
البنتاغون: مستعدون لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
البنتاغون: مستعدون لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن بلاده على استعداد لإرسال المزيد من منظومات الأسلحة التي تتطلّب تدريبا إضافيا، إلى أوكرانيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:28+0000
2022-04-13T15:28+0000
2022-04-13T15:28+0000
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول الأمريكي أنه: "في حال قررنا بالتشاور مع الأوكرانيين، أنهم بحاجة إلى أنظمة إضافية يمكننا توفيرها إلا أن الأمر قد يتطلب ذلك بعض التدريب، فنحن بالتأكيد على استعداد للتحدث معهم بشأن ذلك".وأوضح المسؤول أن "حقيقة أن الأنظمة قد تتطلب المزيد من التدريب لا ينبغي أن تمثل مانعا"، معتبرا أن أفضل مثال على ذلك الطائرات دون طيار من طراز "سويتش بليد".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتش بليد إلى أوكرانيا.ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.ونقلت بلومبرغ عن أوستن، قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة نحو 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/أوكرانيا-تسعى-لتحويل-طائرة-دون-طيار-سوفيتية-إلى-صاروخ-مجنح-1061164651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: مستعدون لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن بلاده على استعداد لإرسال المزيد من منظومات الأسلحة التي تتطلّب تدريبا إضافيا، إلى أوكرانيا.
ونقلت شبكة "سي إن إن"
عن المسؤول الأمريكي أنه: "في حال قررنا بالتشاور مع الأوكرانيين، أنهم بحاجة إلى أنظمة إضافية يمكننا توفيرها إلا أن الأمر قد يتطلب ذلك بعض التدريب، فنحن بالتأكيد على استعداد للتحدث معهم بشأن ذلك".
وأوضح المسؤول أن "حقيقة أن الأنظمة قد تتطلب المزيد من التدريب لا ينبغي أن تمثل مانعا"، معتبرا أن أفضل مثال على ذلك الطائرات دون طيار من طراز "سويتش بليد".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتش بليد
إلى أوكرانيا.
ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.
ونقلت بلومبرغ عن أوستن، قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".
طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة نحو 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.