https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-مستعدون-لإرسال-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1061167113.html

البنتاغون: مستعدون لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

البنتاغون: مستعدون لإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن بلاده على استعداد لإرسال المزيد من منظومات الأسلحة التي تتطلّب تدريبا إضافيا، إلى أوكرانيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T15:28+0000

2022-04-13T15:28+0000

2022-04-13T15:28+0000

أخبار أوكرانيا

البنتاغون الأمريكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061058821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb2807cbabbc01025392c9bc043411f5.jpg

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول الأمريكي أنه: "في حال قررنا بالتشاور مع الأوكرانيين، أنهم بحاجة إلى أنظمة إضافية يمكننا توفيرها إلا أن الأمر قد يتطلب ذلك بعض التدريب، فنحن بالتأكيد على استعداد للتحدث معهم بشأن ذلك".وأوضح المسؤول أن "حقيقة أن الأنظمة قد تتطلب المزيد من التدريب لا ينبغي أن تمثل مانعا"، معتبرا أن أفضل مثال على ذلك الطائرات دون طيار من طراز "سويتش بليد".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتش بليد إلى أوكرانيا.ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.ونقلت بلومبرغ عن أوستن، قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة نحو 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/أوكرانيا-تسعى-لتحويل-طائرة-دون-طيار-سوفيتية-إلى-صاروخ-مجنح-1061164651.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي