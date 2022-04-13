https://arabic.sputniknews.com/20220413/الجامعة-العربية-تحذر-من-مخططات-تقديم-ذبائح-عيد-الفصح-في-المسجد-الأقصى-1061159209.html

الجامعة العربية تحذر من مخططات تقديم "ذبائح عيد الفصح" في المسجد الأقصى

الجامعة العربية تحذر من مخططات تقديم "ذبائح عيد الفصح" في المسجد الأقصى

دانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية، محذرة من اعتزام المستوطنين اليهود المتطرفين استهداف المسجد... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T13:02+0000

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2022-04-13T13:02+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الجامعة العربية، في بيان: "​تتعرض جنين منذ أيام لاستهداف إسرائيلي مركز ومشدد حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها الموسع والممنهج في جنين وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية كافة، وذلك بتوسيع نطاق تنفيذ عمليات الإعدام الميداني التي تضاعفت في هذا العدوان وطالت النساء والأطفال وكذلك الاقتحامات والاعتقالات غير المسبوقة وتدمير بيوت المواطنين والتنكيل بهم".وأضاف البيان: "في خطوة تصعيدية خطيرة تستعد جماعات من المستوطنين المتطرفين في إطار استهداف المسجد الأقصى المبارك لتقديم القرابين والذبائح في إطار الاحتفال اليهودي بعيد الفصح ونشر دمائها عند قبة الصخرة يوم الجمعة القادم".وإذ تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "هذا العدوان الإسرائيلي الخطير والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى واعتقال أكثر من 1100 فلسطيني منذ بداية يناير/كانون الثاني 2022، وحملات التنكيل والملاحقة ضد الفلسطينيين والاستفزازات المستمرة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك وما تتعرض له جنين من عدوان واستهداف بالغ الخطورة، فإنها تحذر من خطورة هذا الوضع وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب المفتوحة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".وطالبت جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية "باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".يذكر أنه في وقت سابق اليوم، نفت الحكومة الإسرائيلية اعتزام يهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى، الأسبوع المقبل، معتبرة بأن تنظيمات فلسطينية روجت لذلك بغية ما وصفته بـ "التحريض وارتكاب عمليات إرهابية".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان، إن "المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماما، وروجت تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية".وأضاف البيان: "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام بأورشليم (القدس) أو في أي مكان آخر".كانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت، في بيان صادر عن المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، أمس الثلاثاء، من أن "التهديد باقتحام المسجد الأقصى لذبح القرابين من قبل المتطرفين اليهود بحماية شرطة الاحتلال، ونشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه".من جانبها، حذرت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إسرائيل وجماعات المستوطنين من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" في ساحات المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، إثر دعوات أطلقتها "جماعات الهيكل" من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري"، في منتصف نيسان/أبريل الجاري وتقديم القرابين داخل ساحات الحرم.ونشرت دعوة اقتحام الأقصى بـ"الفصح العبري"، على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل" مرفقة بصورة لخروف صغير رمزا للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في الأقصى خلال "الفصح العبري" هذا العام.وجاءت الدعوة للاقتحامات الجماعية وإقامة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحات الأقصى، عقب الاجتماع الذي عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق وقيامهم بجولة في ساحات الحرم في الأسبوع الماضي.وقالت "جماعات الهيكل"، الأسبوع الماضي، إن "المشاركة في عيد الفصح العبري بالأقصى مهم جدا، وهو ما تعهد به زعيم جماعة (العودة إلى جبل الهيكل)، رفائيل موريس".وتأتي هذه الدعوة وتعمم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 11 يوما من موعد الاقتحامات الجماعية المرتقبة للأقصى، بمناسبة الأعياد اليهودية، علما أن "جماعات الهيكل" تجنبت وعقب الحرب الأخيرة على غزة من النشر العلني وعبر شبكات التواصل على تنظيم اقتحامات جماعية للأقصى.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/إسرائيل-تضع-شرطا-أمام-بشار-الأسد-إذا-كان-يريد-أن-يكون-جزءا-من-المنطقة-والعودة-إلى-الجامعة-العربية-1061102593.html

https://arabic.sputniknews.com/20220413/حماس-تحذر-إسرائيل-من-تنفيذ-مخطط-ذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1061152674.html

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