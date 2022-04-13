https://arabic.sputniknews.com/20220413/الخارجية-الإيطالية-أكثر-بلد-يعمل-من-أجل-السلام-في-أوكرانيا-هو-تركيا-1061167272.html
الخارجية الإيطالية: أكثر بلد يعمل من أجل السلام في أوكرانيا هو تركيا
الخارجية الإيطالية: أكثر بلد يعمل من أجل السلام في أوكرانيا هو تركيا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تركيا أكثر بلد يعمل من أجل السلام وإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:33+0000
2022-04-13T15:33+0000
2022-04-13T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
إيطاليا
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وقال دي مايو في تصريحات لقناة إذاعية، اليوم الأربعاء: "الدولة التي تعمل أكثر من أجل السلام هي تركيا التي تستطيع، بسبب سلسلة من الخصائص، التحدث إلى كلا الجانبين".وأضاف دي مايو: "النقطة الأساسية التي يجب العمل عليها هي الدبلوماسية. عندما يرفض الطرفان العمل من أجل حل سلمي، يجب تسريع الدبلوماسية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يشجع على عقد مؤتمر سلام، يمر عبر وقف إطلاق نار محلي ، يتم التفاوض عليه أيضًا مع القيادات العسكرية على الأرض".وكانت إسطنبول استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.عُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئاسة-التركية-أردوغان-يريد-تنظيم-لقاء-بين-الرئيس-الروسي-ونظيره-الأوكراني-1060740988.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, إيطاليا
الخارجية الإيطالية: أكثر بلد يعمل من أجل السلام في أوكرانيا هو تركيا
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تركيا أكثر بلد يعمل من أجل السلام وإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وقال دي مايو في تصريحات لقناة إذاعية، اليوم الأربعاء: "الدولة التي تعمل أكثر من أجل السلام هي تركيا التي تستطيع، بسبب سلسلة من الخصائص، التحدث إلى كلا الجانبين".
وأضاف دي مايو
: "النقطة الأساسية التي يجب العمل عليها هي الدبلوماسية. عندما يرفض الطرفان العمل من أجل حل سلمي، يجب تسريع الدبلوماسية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يشجع على عقد مؤتمر سلام، يمر عبر وقف إطلاق نار محلي ، يتم التفاوض عليه أيضًا مع القيادات العسكرية على الأرض".
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن "هناك كلمات قوية بين السلطات الإيطالية والروسية لكن القناة لا تزال مفتوحة مع موسكو ونحن مستمرون في إجراء حوار مفتوح".
وكانت إسطنبول استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
عُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين
، على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.