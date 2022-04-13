https://arabic.sputniknews.com/20220413/المتحدث-باسم-بينيت-يكشف-حقيقة-اعتزام-ذبح-قرابين-في-المسجد-الأقصى-1061166957.html
المتحدث باسم بينيت يكشف حقيقة اعتزام ذبح "قرابين" في المسجد الأقصى
المتحدث باسم بينيت يكشف حقيقة اعتزام ذبح "قرابين" في المسجد الأقصى
كشف عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، حقيقة اعتزام "ذبح قرابين" في المسجد الأقصى. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:19+0000
2022-04-13T15:19+0000
2022-04-13T15:19+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونشر غندلمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه لا صحة لما تردد عن اعتزام يهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى.وادعى المسؤول الإسرائيلي أن هناك تنظيمات فلسطينية تسعى لتأجيج الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، بزعم التسبب في تصعيد خلال رمضان، مشددا على مواصلة بلاده الحفاظ على الأمن والاستقرار دائما وأثناء الشهر الفضيل على وجه الخصوص.وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري"، في منتصف نيسان/أبريل الجاري وتقديم القرابين داخل ساحات الحرم.ونشرت دعوة اقتحام الأقصى بـ"الفصح العبري"، على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل" مرفقة بصورة لخروف صغير رمزا للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في الأقصى خلال "الفصح العبري" هذا العام.وجاءت الدعوة للاقتحامات الجماعية وإقامة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحات الأقصى، عقب الاجتماع الذي عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق وقيامهم بجولة في ساحات الحرم في الأسبوع الماضي.وقالت "جماعات الهيكل"، الأسبوع الماضي، إن "المشاركة في عيد الفصح العبري بالأقصى مهم جدا، وهو ما تعهد به زعيم جماعة (العودة إلى جبل الهيكل)، رفائيل موريس".وتأتي هذه الدعوة وتعمم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 11 يوما من موعد الاقتحامات الجماعية المرتقبة للأقصى، بمناسبة الأعياد اليهودية، علما أن "جماعات الهيكل" تجنبت وعقب الحرب الأخيرة على غزة، النشر العلني وعبر شبكات التواصل لتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/حماس-تحذر-إسرائيل-من-تنفيذ-مخطط-ذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1061152674.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
المتحدث باسم بينيت يكشف حقيقة اعتزام ذبح "قرابين" في المسجد الأقصى
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كشف عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، حقيقة اعتزام "ذبح قرابين" في المسجد الأقصى.
ونشر غندلمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه لا صحة لما تردد عن اعتزام يهود ذبح قرابين في المسجد الأقصى.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أن هناك تنظيمات فلسطينية تسعى لتأجيج الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، بزعم التسبب في تصعيد خلال رمضان، مشددا على مواصلة بلاده الحفاظ على الأمن والاستقرار دائما وأثناء الشهر الفضيل على وجه الخصوص.
وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل
" قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري"، في منتصف نيسان/أبريل الجاري وتقديم القرابين داخل ساحات الحرم.
ونشرت دعوة اقتحام الأقصى بـ"الفصح العبري"، على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل" مرفقة بصورة لخروف صغير رمزا للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في الأقصى خلال "الفصح العبري" هذا العام.
وجاءت الدعوة للاقتحامات الجماعية وإقامة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحات الأقصى، عقب الاجتماع الذي عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق وقيامهم بجولة في ساحات الحرم في الأسبوع الماضي.
وقالت "جماعات الهيكل"، الأسبوع الماضي، إن "المشاركة في عيد الفصح العبري بالأقصى مهم جدا، وهو ما تعهد به زعيم جماعة (العودة إلى جبل الهيكل)، رفائيل موريس".
وتأتي هذه الدعوة وتعمم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 11 يوما من موعد الاقتحامات الجماعية المرتقبة للأقصى
، بمناسبة الأعياد اليهودية، علما أن "جماعات الهيكل" تجنبت وعقب الحرب الأخيرة على غزة، النشر العلني وعبر شبكات التواصل لتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى.