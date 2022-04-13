https://arabic.sputniknews.com/20220413/حصيلة-ضحايا-فيضانات-جنوب-أفريقيا-تصل-إلى-259-شخصا-1061164317.html
حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا تصل إلى 259 شخصا
حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا تصل إلى 259 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في دولة جنوب أفريقيا إلى 259 شخصا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:17+0000
2022-04-13T14:17+0000
2022-04-13T14:17+0000
العالم
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ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ما حدث بأنه "حصيلة مأساوية لقوة الطبيعة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.ووجهت السلطات المحلية المواطنين إلى البقاء في منازلهم ودعت المقيمين في مناطق معرضة للسيول إلى التوجه إلى مناطق أخرى مرتفعة عن سطح الأرض.وتتعرض عدة مناطق في جنوب أفريقيا لموجة من السيول والفيضانات التي تحولت إلى كوارث طبيعية لها آثار مدمرة مرتبطة بالتغيرات المناخية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا تصل إلى 259 شخصا
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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت عدة مناطق في دولة جنوب أفريقيا إلى 259 شخصا.
ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ما حدث بأنه "حصيلة مأساوية
لقوة الطبيعة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.
ووجهت السلطات المحلية المواطنين إلى البقاء في منازلهم ودعت المقيمين في مناطق معرضة للسيول
إلى التوجه إلى مناطق أخرى مرتفعة عن سطح الأرض.
وتتعرض عدة مناطق في جنوب أفريقيا لموجة من السيول والفيضانات التي تحولت إلى كوارث طبيعية لها آثار مدمرة مرتبطة بالتغيرات المناخية.