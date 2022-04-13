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طالبان تنفي قتل عناصر أمن تابعين للحكومة السابقة
طالبان تنفي قتل عناصر أمن تابعين للحكومة السابقة
نفت وزارة الداخلية في حكومة حركة طالبان، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر أن الحركة قتلت العديد من عناصر الأمن التابعين للحكومة السابقة بدافع... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T19:24+0000
2022-04-13T19:24+0000
حركة طالبان
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المسؤول الصحفي للوزارة، قاري سعيد خوستي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز عن مقتل أفراد الأمن السابقين غير صحيح ومنحاز".وأكد خوستي أنه "صدر العفو العام عن الإمارة الإسلامية، ولا يحق لأي مجاهد أن ينتقم من أحد".واتهم المسؤول الصحفي، "نيويورك تايمز" بمحاولة "إثارة العداء بين الأفغان بمثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة".واتهمت الصحيفة في تقرير لها أمس حركة طالبان الأفغانية بأنها لم تفي بوعودها بالرأفة تجاه معارضيها وما أعلنته من عفو عام عن موظفي الحكومة السابقين وأفراد قوات الأمن في البلاد والمتعاونين مع القوات الأجنبية التي انسحبت من البلاد بعد سيطرة الحركة عليها في آب/أغسطس الماضي.وقالت الصحيفة إن تحقيقا أجرته على مدار سبعة أشهر كشف عن مقتل أو إخفاء ما يقرب من 500 مسؤول حكومي سابق وأفراد من قوات الأمن الأفغانية خلال الأشهر الستة الأولى لحركة طالبان في السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/استثمار-إيجابي-بين-حركة-طالبان-وتركيا-في-قطاع-المياه-والطاقة-1060090250.html
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حركة طالبان

طالبان تنفي قتل عناصر أمن تابعين للحكومة السابقة

19:24 GMT 13.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agencyعناصر حركة "طالبان" في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agency
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نفت وزارة الداخلية في حكومة حركة طالبان، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر أن الحركة قتلت العديد من عناصر الأمن التابعين للحكومة السابقة بدافع الانتقام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المسؤول الصحفي للوزارة، قاري سعيد خوستي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز عن مقتل أفراد الأمن السابقين غير صحيح ومنحاز".
ممثلو طالبان يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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19 مارس, 10:56 GMT
وأكد خوستي أنه "صدر العفو العام عن الإمارة الإسلامية، ولا يحق لأي مجاهد أن ينتقم من أحد".
واتهم المسؤول الصحفي، "نيويورك تايمز" بمحاولة "إثارة العداء بين الأفغان بمثل هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة".
واتهمت الصحيفة في تقرير لها أمس حركة طالبان الأفغانية بأنها لم تفي بوعودها بالرأفة تجاه معارضيها وما أعلنته من عفو عام عن موظفي الحكومة السابقين وأفراد قوات الأمن في البلاد والمتعاونين مع القوات الأجنبية التي انسحبت من البلاد بعد سيطرة الحركة عليها في آب/أغسطس الماضي.
وقالت الصحيفة إن تحقيقا أجرته على مدار سبعة أشهر كشف عن مقتل أو إخفاء ما يقرب من 500 مسؤول حكومي سابق وأفراد من قوات الأمن الأفغانية خلال الأشهر الستة الأولى لحركة طالبان في السلطة.
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