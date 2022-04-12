https://arabic.sputniknews.com/20220412/تظاهرة-جديدة-مناهضة-لإيران-في-العاصمة-الأفغانية-بتصريح-من-طالبان-1061129371.html

تظاهرة جديدة مناهضة لإيران في العاصمة الأفغانية بتصريح من طالبان

تظاهرة جديدة مناهضة لإيران في العاصمة الأفغانية بتصريح من طالبان

تجمع نحو 200 شخص في ساحة بوسط العاصمة الأفغانية كابول، للتنديد بمعاملة إيران للاجئين الأفغان، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T16:34+0000

2022-04-12T16:34+0000

2022-04-12T16:34+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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وبينما تحظر حركة طالبان التظاهرات العامة، سمحت بهذا الاحتجاج بموجب تصريح كما جرى تحت رقابة أمنية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب إيران بـ"وقف المعاملة السيئة" وتحقيق "العدالة"، وفقا لوكالة رويترز.وتظهر مقاطع فيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون وحشودا من الإيرانيين يضربون لاجئين من أفغانستان.واستقبلت إيران التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، موجة جديدة من الوافدين بعد تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021.يحاول آلاف الأفغان يوميا دخول إيران بحثا عن عمل، أو لمحاولة الوصول إلى أوروبا على أمل الحصول على حق اللجوء هناك.وتظاهر عشرات يوم الاثنين أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هرات (غرب) مرددين شعارات من بينها "الموت لإيران"، كما أحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة في المبنى ورشقوه بالحجارة.وبحسب بيان نُشر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، استهدف متظاهرون السفارة الإيرانية في كابول أيضا.وأضاف البيان أن الوزارة "استدعت القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران اليوم للاحتجاج بشدّة على الهجمات ضد السفارة الايرانية في كابول والقنصلية العامة في هرات".وأوضحت الوزارة أن السفارة الإيرانية وأقسامها القنصليّة "أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل الحصول على ضمانات تكفل سلامتها".

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