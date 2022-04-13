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مجلس الوزراء السعودي يكشف سبب رفع عدد حجاج هذا العام
مجلس الوزراء السعودي يكشف سبب رفع عدد حجاج هذا العام
كشف مجلس الوزراء السعودي بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم، سبب قرار رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T06:56+0000
2022-04-13T06:56+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وقال المجلس، خلال اجتماعه فجر اليوم، إن "قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام، يأتي انطلاقا من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم لأداء المناسك مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة".وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت الماضي، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات "كوفيد-19" المعتمدة في وزارة الصحة.ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا "كوفيد-19" لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مجلس الوزراء السعودي يكشف سبب رفع عدد حجاج هذا العام

06:56 GMT 13.04.2022
© REUTERSالملك سلمان يلقي كلمة أمام مجلس الوزراء أثناء إقرار الموازنة
الملك سلمان يلقي كلمة أمام مجلس الوزراء أثناء إقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS
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كشف مجلس الوزراء السعودي بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم، سبب قرار رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج.
وقال المجلس، خلال اجتماعه فجر اليوم، إن "قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام، يأتي انطلاقا من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم لأداء المناسك مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة".
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت الماضي، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات "كوفيد-19" المعتمدة في وزارة الصحة.
ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا "كوفيد-19" لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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