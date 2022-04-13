https://arabic.sputniknews.com/20220413/محمد-صلاح-يكشف-كيفية-تخطيه-إحباط-عدم-الصعود-إلى-كأس-العالم-وحديثه-مع-ماني-1061161610.html
محمد صلاح يكشف كيفية تخطيه إحباط عدم الصعود إلى كأس العالم وحديثه مع ماني
محمد صلاح يكشف كيفية تخطيه إحباط عدم الصعود إلى كأس العالم وحديثه مع ماني
كشف اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد هزيمة منتخب بلاده أمام السنغال. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:29+0000
2022-04-13T13:29+0000
2022-04-13T13:29+0000
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بطولة كأس العالم 2022
ليفربول
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وقال صلاح، في تصريحات قتاة بي إن سبورتس: "الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا، أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل".وأكد عدم حديثه مع ساديو ماني عقب المباراة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في أي تفاصيل بخصوص المباراة.وعن تجديد تعاقده مع ليفربول، قال صلاح إن "هناك الكثير من الحديث عن عقده"، مضيفا: "أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق. لن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الأهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا".وأكد نجم ليفربول، أن علاقته بجماهير النادي الإنكليزي جيّدة، قائلا: "أسعى هذا الموسم إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية لأنه حلمي منذ الصغر، فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك".ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022, ليفربول
محمد صلاح يكشف كيفية تخطيه إحباط عدم الصعود إلى كأس العالم وحديثه مع ماني
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كشف اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد هزيمة منتخب بلاده أمام السنغال.
وقال صلاح، في تصريحات قتاة بي إن سبورتس
: "الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا، أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل".
وأكد عدم حديثه مع ساديو ماني عقب المباراة
، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في أي تفاصيل بخصوص المباراة.
وعن تجديد تعاقده مع ليفربول
، قال صلاح إن "هناك الكثير من الحديث عن عقده"، مضيفا: "أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق. لن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الأهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا".
وأكد نجم ليفربول، أن علاقته بجماهير النادي الإنكليزي جيّدة، قائلا: "أسعى هذا الموسم إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية لأنه حلمي منذ الصغر، فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك".
ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول
بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.