https://arabic.sputniknews.com/20220413/مساهمون-في-تويتر-يقاضون-إيلون-ماسك-لعدم-شفافيته-بشأن-شراء-الأسهم-1061160197.html
مساهمون في "تويتر" يقاضون إيلون ماسك لعدم شفافيته بشأن شراء الأسهم
مساهمون في "تويتر" يقاضون إيلون ماسك لعدم شفافيته بشأن شراء الأسهم
رفع مارك باين راسيلا، أحد المساهمين في "تويتر"، دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لعدم إفصاحه عن حصته في الشركة بحلول الموعد النهائي الرسمي، ما... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T13:15+0000
2022-04-13T13:15+0000
2022-04-13T13:15+0000
إيلون ماسك
تويتر
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واشنطن- سبوتنيك. في 4 أبريل/ نيسان، قال ماسك إنه استحوذ على حصة 9.2% في "تويتر"، وبعد ذلك قفزت أسعار أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 28% في جلسات ما قبل التداول.وقالت الدعوى المرفوعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء: "المستثمرون الذين باعوا أسهمهم في الفترة بين 24 مارس (آذار)، عندما طُلب من ماسك الإفصاح عن ملكيته في الشركة، وقبل الإفصاح الفعلي، تخلفوا عن الزيادة الناتجة في سعر السهم بعد تفاعل السوق مع مشتريات ماسك".وفقا للمدعي، بدأ ماسك في الاستحواذ على أسهم "تويتر" في يناير/ كانون الثاني، وبحلول 14 مارس، كان يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة، وحددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا التاريخ، كموعد نهائي للإفصاح عن حصة "ماسك" في الشركة.طُلب من الملياردير إخبار اللجنة بأنه قد تجاوز عتبة 5% في غضون 10 أيام، أي حتى 24 مارس، وبدلا من ذلك، واصل ماسك شراء أسهم "تويتر" وقدم المعلومات ذات الصلة فقط في 4 أبريل، عندما كان يمتلك بالفعل أكثر من 9%.رفعت الدعوى نيابة عن جميع المستثمرين الذين باعوا أو تخلصوا من الأسهم التي كان يمتلكونها في "تويتر" بين 24 مارس و1 أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيلون-ماسك-يرفض-الانضمام-إلى-مجلس-إدارة-تويتر-ورئيس-شركة-التغريدات-هذا-للأفضل-1061070411.html
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إيلون ماسك, تويتر
مساهمون في "تويتر" يقاضون إيلون ماسك لعدم شفافيته بشأن شراء الأسهم
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رفع مارك باين راسيلا، أحد المساهمين في "تويتر"، دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لعدم إفصاحه عن حصته في الشركة بحلول الموعد النهائي الرسمي، ما مكنه من شراء الأسهم بسعر أقل والإضرار بالمستثمرين الآخرين.
واشنطن- سبوتنيك
. في 4 أبريل/ نيسان، قال ماسك إنه استحوذ على حصة 9.2% في "تويتر"، وبعد ذلك قفزت أسعار أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 28% في جلسات ما قبل التداول.
وقالت الدعوى المرفوعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء: "المستثمرون الذين باعوا أسهمهم في الفترة بين 24 مارس (آذار)، عندما طُلب من ماسك الإفصاح عن ملكيته في الشركة، وقبل الإفصاح الفعلي، تخلفوا عن الزيادة الناتجة في سعر السهم بعد تفاعل السوق مع مشتريات ماسك".
وفقا للمدعي، بدأ ماسك في الاستحواذ
على أسهم "تويتر" في يناير/ كانون الثاني، وبحلول 14 مارس، كان يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة، وحددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا التاريخ، كموعد نهائي للإفصاح عن حصة "ماسك" في الشركة.
طُلب من الملياردير إخبار اللجنة بأنه قد تجاوز عتبة 5% في غضون 10 أيام، أي حتى 24 مارس، وبدلا من ذلك، واصل ماسك شراء أسهم "تويتر" وقدم المعلومات ذات الصلة فقط في 4 أبريل، عندما كان يمتلك بالفعل أكثر من 9%
.
رفعت الدعوى نيابة عن جميع المستثمرين الذين باعوا أو تخلصوا من الأسهم التي كان يمتلكونها في "تويتر" بين 24 مارس و1 أبريل.