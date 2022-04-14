إعلام: هل يقود غانتس حكومة بديلة في إسرائيل
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
كشفت وسائل إعلام عبرية حقيقة اعتزام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القيام بحكومة بديلة في بلاده، بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، بأن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.
وجاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
פרסום ראשון כעת ב @WallaNews : גפני שוחח לאחרונה עם גנץ ובחן איתו אפשרות להקמת ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית. גנץ דחה את ההצעות. למרות זאת, גפני העביר מסר נחרץ לליכוד שהוא מתנגד לבחירות, ובמפלגה מאשימים אותו בתגובה: ״מונע הגעת פורש נוסף״ https://t.co/JSnXYlVdEx— יקי אדמקר (@YakiAdamker) April 14, 2022
وأكد الموقع العبري أن موشيه جفني يحول دون دخول بلاده في انتخابات برلمانية خامسة، إلا أن بيني غانتس رفض اقتراح رئيس حزب يهودت هتوراه، رغم علم أعضاء حزب "الليكود" المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، بهذه اللقاءات الثنائية.
ومن جهته، نفى مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عقد محادثات ثنائية بين بيني غانتس وموشيه جفني، موضحا أن الحديث عن حكومة بديلة، في هذا التوقيت، غير ذي صلة.
وفي سياق متصل، قال عضو في البرلمان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وأجرت القناة العبرية الـ 14، لقاء مع عضو الكنيست إيلي كوهين، ذكر خلالها أن الائتلاف الحاكم في بلاده، بقيادة نفتالي بينيت، بمشاركة من منصور عباس، قائد القائمة العربية الموحدة "عرب 48" سينتهي قريبا، وبأن أيامه قريبة.
ח"כ אלי כהן באולפן: "תוך מספר שבועות ממשלת בנט-עבאס תסיים את ימיה. גם אתמול בלילה התנהלו מגעים עם חברי כנסת. שקד בשיחות סגורות מדברת על המחיר, אך אני לא סומך עליה - היא אופורטוניסטית" #עכשיו_כנסת@YaaraZered @elicoh1 pic.twitter.com/XIzptx0Gfx— עכשיו 14 (@Now14Israel) April 13, 2022
وأكد عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، والذي شغل منصب وزير الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع بعض أعضاء الكنيست الآخرين من أحزاب اليمين، وأن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تتحدث عن "الثمن" مقابل إسقاط حكومة بينيت.
وأوضح إيلي كوهين أن الوزيرة الإسرائيلية قد صرحت بهذا خلال أحاديث مغلقة، مدعيا أنها "انتهازية"، وهو ما دعاه إلى القول بأن حكومة بينيت ـ عباس تقترب من نهايتها، أو في أيامها الأخيرة.
ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، قد فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.