عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-هل-يقود-غانتس-حكومة-بديلة-في-إسرائيل-1061190978.html
إعلام: هل يقود غانتس حكومة بديلة في إسرائيل
إعلام: هل يقود غانتس حكومة بديلة في إسرائيل
كشفت وسائل إعلام عبرية حقيقة اعتزام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القيام بحكومة بديلة في بلاده، بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:13+0000
2022-04-14T11:13+0000
إسرائيل
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، بأن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.وجاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.وأكد الموقع العبري أن موشيه جفني يحول دون دخول بلاده في انتخابات برلمانية خامسة، إلا أن بيني غانتس رفض اقتراح رئيس حزب يهودت هتوراه، رغم علم أعضاء حزب "الليكود" المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، بهذه اللقاءات الثنائية.ومن جهته، نفى مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عقد محادثات ثنائية بين بيني غانتس وموشيه جفني، موضحا أن الحديث عن حكومة بديلة، في هذا التوقيت، غير ذي صلة.وفي سياق متصل، قال عضو في البرلمان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وأجرت القناة العبرية الـ 14، لقاء مع عضو الكنيست إيلي كوهين، ذكر خلالها أن الائتلاف الحاكم في بلاده، بقيادة نفتالي بينيت، بمشاركة من منصور عباس، قائد القائمة العربية الموحدة "عرب 48" سينتهي قريبا، وبأن أيامه قريبة.وأكد عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، والذي شغل منصب وزير الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع بعض أعضاء الكنيست الآخرين من أحزاب اليمين، وأن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تتحدث عن "الثمن" مقابل إسقاط حكومة بينيت.وأوضح إيلي كوهين أن الوزيرة الإسرائيلية قد صرحت بهذا خلال أحاديث مغلقة، مدعيا أنها "انتهازية"، وهو ما دعاه إلى القول بأن حكومة بينيت ـ عباس تقترب من نهايتها، أو في أيامها الأخيرة.ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، قد فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ee367eb4ef6ae9b523498f01678bc94a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار العالم الآن

إعلام: هل يقود غانتس حكومة بديلة في إسرائيل

11:13 GMT 14.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام عبرية حقيقة اعتزام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القيام بحكومة بديلة في بلاده، بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، بأن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.
وجاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
وأكد الموقع العبري أن موشيه جفني يحول دون دخول بلاده في انتخابات برلمانية خامسة، إلا أن بيني غانتس رفض اقتراح رئيس حزب يهودت هتوراه، رغم علم أعضاء حزب "الليكود" المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، بهذه اللقاءات الثنائية.
ومن جهته، نفى مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عقد محادثات ثنائية بين بيني غانتس وموشيه جفني، موضحا أن الحديث عن حكومة بديلة، في هذا التوقيت، غير ذي صلة.
وفي سياق متصل، قال عضو في البرلمان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن بعض أعضاء الكنيست يتحدثون عن ثمن إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وأجرت القناة العبرية الـ 14، لقاء مع عضو الكنيست إيلي كوهين، ذكر خلالها أن الائتلاف الحاكم في بلاده، بقيادة نفتالي بينيت، بمشاركة من منصور عباس، قائد القائمة العربية الموحدة "عرب 48" سينتهي قريبا، وبأن أيامه قريبة.
وأكد عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، والذي شغل منصب وزير الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية مع بعض أعضاء الكنيست الآخرين من أحزاب اليمين، وأن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، تتحدث عن "الثمن" مقابل إسقاط حكومة بينيت.
وأوضح إيلي كوهين أن الوزيرة الإسرائيلية قد صرحت بهذا خلال أحاديث مغلقة، مدعيا أنها "انتهازية"، وهو ما دعاه إلى القول بأن حكومة بينيت ـ عباس تقترب من نهايتها، أو في أيامها الأخيرة.
ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، قد فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала