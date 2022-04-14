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https://arabic.sputniknews.com/20220414/إم-بي-سي-تكشف-حقيقة-فسخ-عقد-رامز-جلال-1061195949.html
"إم بي سي" تكشف حقيقة فسخ عقد رامز جلال
"إم بي سي" تكشف حقيقة فسخ عقد رامز جلال
كشف مصدر في فضائية "إم بي سي"، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ عقد رامز جلال، بعد تراجع شعبية برنامج "رامز موفي ستار". 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:50+0000
2022-04-14T12:50+0000
رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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ونقلت "أر تي" عن مصدر لها في القناة، تأكيده عدم صحة الأخبار المتداولة، ونفيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا.وقال المصدر "إن هذه الأنباء مجرد شائعات ليست صحيحة، والبرنامج يعرض بشكل طبيعي، ويحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، وتداول هذه الأقاويل ليس لها مبررا".وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت في بيان رسمي، أن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية من خلال نسب المشاهدة الرسمية الموثقة.وأوضحت القناة أن البرنامج حقق أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك في الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/رامز-موفي-ستار-فان-دام-وتمساح-في-إعلان-برنامج-رامز-جلال-للمقالب-في-رمضان-2022-فيديو-1060700348.html
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رمضان, أخبار الفنانين في مصر

"إم بي سي" تكشف حقيقة فسخ عقد رامز جلال

12:50 GMT 14.04.2022
© Photo / Facebook/ RamezGalalAcرامز جلال
رامز جلال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Photo / Facebook/ RamezGalalAc
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كشف مصدر في فضائية "إم بي سي"، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ عقد رامز جلال، بعد تراجع شعبية برنامج "رامز موفي ستار".
ونقلت "أر تي" عن مصدر لها في القناة، تأكيده عدم صحة الأخبار المتداولة، ونفيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
الفنان المصري، رامز جلال، في ملصق برنامجه للمقالب في رمضان 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
‏"رامز موفي ستار"... فان دام وتمساح في إعلان برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022‏... فيديو
31 مارس, 14:48 GMT
وقال المصدر "إن هذه الأنباء مجرد شائعات ليست صحيحة، والبرنامج يعرض بشكل طبيعي، ويحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، وتداول هذه الأقاويل ليس لها مبررا".
وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت في بيان رسمي، أن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية من خلال نسب المشاهدة الرسمية الموثقة.
وأوضحت القناة أن البرنامج حقق أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك في الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.
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