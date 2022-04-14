https://arabic.sputniknews.com/20220414/إم-بي-سي-تكشف-حقيقة-فسخ-عقد-رامز-جلال-1061195949.html

"إم بي سي" تكشف حقيقة فسخ عقد رامز جلال

"إم بي سي" تكشف حقيقة فسخ عقد رامز جلال

كشف مصدر في فضائية "إم بي سي"، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ عقد رامز جلال، بعد تراجع شعبية برنامج "رامز موفي ستار". 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T12:50+0000

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رمضان

أخبار الفنانين في مصر

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ونقلت "أر تي" عن مصدر لها في القناة، تأكيده عدم صحة الأخبار المتداولة، ونفيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا.وقال المصدر "إن هذه الأنباء مجرد شائعات ليست صحيحة، والبرنامج يعرض بشكل طبيعي، ويحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، وتداول هذه الأقاويل ليس لها مبررا".وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت في بيان رسمي، أن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية من خلال نسب المشاهدة الرسمية الموثقة.وأوضحت القناة أن البرنامج حقق أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك في الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/رامز-موفي-ستار-فان-دام-وتمساح-في-إعلان-برنامج-رامز-جلال-للمقالب-في-رمضان-2022-فيديو-1060700348.html

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رمضان, أخبار الفنانين في مصر