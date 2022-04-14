انخفاض أسعار الغاز في أوروبا
انخفضت قيمة العقود الآجلة للغاز في أوروبا خلال التداول، اليوم الخميس، بأكثر من 8 % وتراجعت الأسعار بالفعل إلى أقل من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لبيانات بورصة لندن "إنتركونتيننتال إكستشينج"، افتتحت العقود الآجلة لشهر أيار/مايو على مؤشر أكبر مركز أوروبي "تي تي أف" جلسة التداول اليوم الخميس على انخفاض طفيف، عند مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.
وفي حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، وبعد الساعة 17:00 تسارع الانخفاض.
وبحلول الساعة 17:55 بتوقيت موسكو، انخفض السعر إلى 1085 دولارا، وهو أقل بنسبة 8.6 بالمئة من سعر يوم الأربعاء (1187 دولارًا).
وكان سعر التسوية باليورو في 25 شباط/ فبراير أقل من السعر الحالي.
وكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفعت الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.
فيما يتوقع خبراء أنه مع قرار روسيا بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي نحو أوروبا إلى عملة الروبل، ربما تشهد القارة الأوروبية أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات.
وبحلول الساعة 17:55 بتوقيت موسكو، انخفض السعر إلى 1085 دولارا، وهو أقل بنسبة 8.6 بالمئة من سعر يوم الأربعاء (1187 دولارًا).
وكان سعر التسوية باليورو في 25 شباط/ فبراير أقل من السعر الحالي.
وكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفعت الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.
فيما يتوقع خبراء أنه مع قرار روسيا بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي نحو أوروبا إلى عملة الروبل، ربما تشهد القارة الأوروبية أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات.