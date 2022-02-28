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أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 36% خوفا من "تعطيل روسيا للإمدادات"
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 36% خوفا من "تعطيل روسيا للإمدادات"
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد جولة أخرى من العقوبات الدولية على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي زادت المخاوف بشأن نقص... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:12+0000
2022-02-28T14:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وقفزت أسعار العقود الآجلة بنسبة 36% يوم الاثنين، بعد أن وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، بحسب "بلومبيرغ".ورغم أن أحدث حزمة من العقوبات تستثني قطاع الطاقة، إلا أنها خلقت مخاوف من تعطل تدفقات الطاقة، خاصة إذا قررت موسكو أن ترد بقطع الإمدادات، بحسب الوكالة.تعتمد أوروبا على روسيا في تلبية نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب العابرة من أوكرانيا.أي اضطراب يمكن أن يترك أوروبا متجمدة في الشتاء ويحد من إنتاج الكهرباء في القارة، مما يجبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصاهر المعادن وصناع الأسمدة على إبطاء أو إيقاف إنتاجها.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-خارجية-إيطاليا-ورئيس-شركة-إيني-يزوران-الجزائر-لبحث-زيادة-إمدادات-الغاز-1059259111.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, اقتصاد

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 36% خوفا من "تعطيل روسيا للإمدادات"

14:12 GMT 28.02.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد جولة أخرى من العقوبات الدولية على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي زادت المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة.
وقفزت أسعار العقود الآجلة بنسبة 36% يوم الاثنين، بعد أن وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، بحسب "بلومبيرغ".
ورغم أن أحدث حزمة من العقوبات تستثني قطاع الطاقة، إلا أنها خلقت مخاوف من تعطل تدفقات الطاقة، خاصة إذا قررت موسكو أن ترد بقطع الإمدادات، بحسب الوكالة.
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، روسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
وزير خارجية إيطاليا ورئيس شركة "إيني" يزوران الجزائر لبحث زيادة إمدادات الغاز
09:43 GMT
تعتمد أوروبا على روسيا في تلبية نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب العابرة من أوكرانيا.
أي اضطراب يمكن أن يترك أوروبا متجمدة في الشتاء ويحد من إنتاج الكهرباء في القارة، مما يجبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصاهر المعادن وصناع الأسمدة على إبطاء أو إيقاف إنتاجها.
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