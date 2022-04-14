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https://arabic.sputniknews.com/20220414/تحذير-لمستخدمي-هواتف-سامسونغ-تهديد-أمني-خطير-بسبب-ثغرة-1061203124.html
تحذير لمستخدمي هواتف سامسونغ... تهديد أمني خطير بسبب ثغرة
تحذير لمستخدمي هواتف سامسونغ... تهديد أمني خطير بسبب ثغرة
حذر تقرير تقني، من تهديد أمني خطير، يواجهه الملايين من مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T16:10+0000
2022-04-14T16:10+0000
تكنولوجيا
أخبار تكنولوجيا
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وأفاد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس"، بأن مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي، يواجهون تهديدا أمنيا خطيرا، وخصوصا الذين لديهم إصدار أندرويد من 9 إلى 12.وكشف الباحثون في إحدى شركات الأمن السيبراني، وجود ثغرة خطيرة في تطبيق الهاتف المثبت بشكل افتراضي عبر هذه الهواتف، والذي يمكن الهاكرز من التحكم في هاتف الشخص كليا.وأوضح الباحثون أن الهاكرز يمكنهم الوصول عناصر تحكم، تتيح لهم إعادة ضبط المصنع وإجراء المكالمات وتثبيت التطبيقات وحذفها على الهاتف.وأضافوا أن جميع هواتف سامسونغ تتأتي بتطبيق الهاتف مثبتا، إلا أنه تم العثور على مكون غير آمن يمنح التطبيقات التي لا تحتوي على امتيازات النظام القدرة على أداء هذه الامتيازات على أي حال دون تشغيل المستخدم.وأشار الخبراء إلى أنه "لا يُعرف المدى الكامل الذي تعرضت له الهواتف الذكية لهذا الهجوم"، لافتين إلى نجاحهم في اختبار سامسونغ غالاكسي إي 10 وسامسونغ غالاكسي إيه 10، واكتشفوا وجود خطورة كبيرة فيها، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أن هواتف سامسونغ غالاكسي إس 8، التي تعمل بنظام أندرويد 8، ليست معرضة للخطر.وحذر الخبراء أي شخص لديه أي هاتف ذكي من سامسونغ يعمل بنظام أندرويد، بداية من الإصدار 9، وما بعده، لأنه من المحتمل أن يكون عرضة للهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/سامسونغ-تزيح-الستار-عن-هواتف-جديدة-لها--1059880436.html
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تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي هواتف سامسونغ... تهديد أمني خطير بسبب ثغرة

16:10 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENAهاتف "سامسونغ غلاكسي إس 22"
هاتف سامسونغ غلاكسي إس 22 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENA
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حذر تقرير تقني، من تهديد أمني خطير، يواجهه الملايين من مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي.
وأفاد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس"، بأن مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي، يواجهون تهديدا أمنيا خطيرا، وخصوصا الذين لديهم إصدار أندرويد من 9 إلى 12.
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وكشف الباحثون في إحدى شركات الأمن السيبراني، وجود ثغرة خطيرة في تطبيق الهاتف المثبت بشكل افتراضي عبر هذه الهواتف، والذي يمكن الهاكرز من التحكم في هاتف الشخص كليا.
وأوضح الباحثون أن الهاكرز يمكنهم الوصول عناصر تحكم، تتيح لهم إعادة ضبط المصنع وإجراء المكالمات وتثبيت التطبيقات وحذفها على الهاتف.
وأضافوا أن جميع هواتف سامسونغ تتأتي بتطبيق الهاتف مثبتا، إلا أنه تم العثور على مكون غير آمن يمنح التطبيقات التي لا تحتوي على امتيازات النظام القدرة على أداء هذه الامتيازات على أي حال دون تشغيل المستخدم.
وأشار الخبراء إلى أنه "لا يُعرف المدى الكامل الذي تعرضت له الهواتف الذكية لهذا الهجوم"، لافتين إلى نجاحهم في اختبار سامسونغ غالاكسي إي 10 وسامسونغ غالاكسي إيه 10، واكتشفوا وجود خطورة كبيرة فيها، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أن هواتف سامسونغ غالاكسي إس 8، التي تعمل بنظام أندرويد 8، ليست معرضة للخطر.
وحذر الخبراء أي شخص لديه أي هاتف ذكي من سامسونغ يعمل بنظام أندرويد، بداية من الإصدار 9، وما بعده، لأنه من المحتمل أن يكون عرضة للهجوم.
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