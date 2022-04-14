https://arabic.sputniknews.com/20220414/حاكم-مصرف-لبنان-أبلغت-القضاء-السويسري-بأني-جاهز-للتحقيق-وأنتظر-استدعاءهم-لي-1061200734.html

حاكم مصرف لبنان: أبلغت القضاء السويسري بأني جاهز للتحقيق وأنتظر استدعاءهم لي

حاكم مصرف لبنان: أبلغت القضاء السويسري بأني جاهز للتحقيق وأنتظر استدعاءهم لي

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنه أبلغ السلطات القضائية السويسري بأنه جاهز للتحقيق والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال، مؤكدا أنه ينتظر استدعاءهم... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T15:20+0000

2022-04-14T15:20+0000

2022-04-14T15:20+0000

لبنان

العالم العربي

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وحسب "رويترز"، قال سلامة في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال.وأضاف: "أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب".وأوضح: "لأنهم سألوا في فبراير 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا... وانتظر استدعاءهم لي".وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف، قائلا إنه لم يرها من قبل.وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف: "لا أرى جريمة في ذلك".ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/ آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/تأجيل-استجواب-حاكم-مصرف-لبنان-في-اتهامه-بغسيل-الأموال-إلى-يونيو-المقبل-1060684058.html

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