https://arabic.sputniknews.com/20220414/رئيس-البرلمان-اللبناني-يدين-التصعيد-الإسرائيلي-في-فلسطين-1061200378.html
رئيس البرلمان اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين
رئيس البرلمان اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين
دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي في فلسطين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T14:55+0000
2022-04-14T14:55+0000
2022-04-14T14:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
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وقال بري، خلال لقائه بوفد من حركة "حماس" الفلسطينية، إنه "دان تمادي قوات الإحتلال الإسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها لكافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله، والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك"، بحسب موقع "لبنان24".وتابع: "بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته واحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه "صمت القبور"، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر".كما بحث بري آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية "وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية إضافة الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية".وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، التعبئة الشعبية العامة، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى.وأكدت الفصائل في بيان لها، أن غرفة عملياتها المشتركة "في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني"، وفق قناة "فلسطين اليوم".وأضافت أنها قررت "إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة".ودعت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى "أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعا عن فلسطين وعاصمتها الأبدية (مدينة القدس)، والمسجد الأقصى، وكسر الحصار عن مدينة جنين".وتشن إسرائيل حملة اغتيالات واعتقالات في مدينة جنين شمالي الضفة، عقب تعرضها لسلسلة هجمات مسلحة أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/حماس-تدعو-الفلسطينيين-إلى-النفير-العام-غدا-الجمعة-لإفشال-مخططات-ذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1061182240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان
رئيس البرلمان اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين
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دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي في فلسطين.
وقال بري، خلال لقائه بوفد من حركة "حماس
" الفلسطينية، إنه "دان تمادي قوات الإحتلال الإسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها لكافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله، والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك"، بحسب موقع "لبنان24".
وتابع: "بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته واحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه "صمت القبور"، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر".
كما بحث بري آخر تطورات الأوضاع في فلسطين
، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية "وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية إضافة الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية".
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، التعبئة الشعبية العامة
، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى.
وأكدت الفصائل في بيان لها، أن غرفة عملياتها المشتركة "في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني"، وفق قناة "فلسطين اليوم
".
وأضافت أنها قررت "إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة".
ودعت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى "أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعا عن فلسطين وعاصمتها الأبدية (مدينة القدس)، والمسجد الأقصى، وكسر الحصار عن مدينة جنين
".
وتشن إسرائيل حملة اغتيالات واعتقالات
في مدينة جنين شمالي الضفة، عقب تعرضها لسلسلة هجمات مسلحة أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا.