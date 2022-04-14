https://arabic.sputniknews.com/20220414/واشنطن-بوست-المخابرات-الأمريكية-تكثف-تعاونها-مع-أوكرانيا-1061206076.html

"واشنطن بوست": المخابرات الأمريكية تكثف تعاونها مع أوكرانيا

"واشنطن بوست": المخابرات الأمريكية تكثف تعاونها مع أوكرانيا

ستزيد الإدارة الأمريكية كمية المعلومات الاستخباراتية المنقولة لمصالح أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر لم يفصح عنها بين مسؤولي... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T18:17+0000

2022-04-14T18:17+0000

2022-04-14T18:17+0000

العالم

روسيا

رصد عسكري

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قال مسؤول استخباراتي لـ"واشنطن بوست": "لقد أجرينا تغييرات على إرشاداتنا لتسهيل نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا".وأضاف، وفقا للصحيفة، أن "الولايات المتحدة ستكثف تعاونها في مجال النقل المكثف للمعلومات في الوقت المناسب لصالح الزملاء الأوكرانيين، بما في ذلك المناطق التي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014".وتابع: "حلفاء الناتو يعتزمون أيضًا الإعلان عن إمداد القوات الأوكرانية بالدبابات"، لكنه، بحسب الصحيفة، "لم يحدد الدول التي يتحدث عنها".واليوم، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من تسليم حزمة المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 800 مليون دولار إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة.وقال المسؤول الأمريكي إن تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيستغرق في المجمل 4 أسابيع.وأوضح المسؤول الأمريكي أن وصول الشحنة الأولى جوا إلى أوكرانيا سيستغرق نحو 3 أو 4 أيام بعد الموافقة عليها.وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا، مساعدات عسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال إفادة صحفية إن الولايات المتحدة تتوقع تسليمًا فوريًا لمساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.هذا وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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العالم, روسيا, رصد عسكري