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https://arabic.sputniknews.com/20220414/واشنطن-تتهم-3-مسؤولين-روس-بمحاولة-إضعاف-شراكتها-مع-حلفائها-الأوروبيين-1061205951.html
واشنطن تتهم 3 مسؤولين روس بمحاولة "إضعاف شراكتها مع حلفائها الأوروبيين"
واشنطن تتهم 3 مسؤولين روس بمحاولة "إضعاف شراكتها مع حلفائها الأوروبيين"
اتهمت الحكومة الأمريكية نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، وكبير موظفيه ألكسندر فوروبيف، والموظف في طاقم مساعديه ميخائيل بليسيوك، بالعمل على "إضعاف... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T18:09+0000
2022-04-14T18:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقالت الحكومة الأمريكية في لائحة اتهام نُشرت اليوم الخميس، إن "المتهمين ألكسندر ميخائيلوفيتش باباكوف، وألكسندر نيكولاييفيتش فوروبيف، وميخائيل أليكسييفيتش بليسيوك، يديرون شبكة لممارسة النفوذ دوليًا، وبث المعلومات المغلوطة لتحقيق مصالح روسيا".وأضافت لائحة الاتهام: "من خلال تلك العمليات التي تهدف إلى التأثير في مجريات الشؤون الدولية، عمل المتهمون على إضعاف شراكات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين، وتقويض العقوبات الغربية".وقال عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شخاغوشيف، يوم 12 نيسان/أبريل، إن "المجتمع الدولي يراقب تذلل الولايات المتحدة في محاولتها الضغط على روسيا، ولكن موقف موسكو يظهر أن واشنطن، وحتى من خلال الإقناع، لن تكون قادرة على جذب المؤيدين لها".وشدد شخاغوشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على أن "الولايات المتحدة لم تتعرض للإذلال كثيرًا في التاريخ الحديث، ولكنهم الآن يسافرون حول العالم أو يتوسلون عبر الإنترنت لدعم موقفهم فيما يتعلق بروسيا".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

واشنطن تتهم 3 مسؤولين روس بمحاولة "إضعاف شراكتها مع حلفائها الأوروبيين"

18:09 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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اتهمت الحكومة الأمريكية نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، وكبير موظفيه ألكسندر فوروبيف، والموظف في طاقم مساعديه ميخائيل بليسيوك، بالعمل على "إضعاف شراكتها مع حلفائها الأوروبيين"، وإدارة شبكة لبث "المعلومات المغلوطة".
وقالت الحكومة الأمريكية في لائحة اتهام نُشرت اليوم الخميس، إن "المتهمين ألكسندر ميخائيلوفيتش باباكوف، وألكسندر نيكولاييفيتش فوروبيف، وميخائيل أليكسييفيتش بليسيوك، يديرون شبكة لممارسة النفوذ دوليًا، وبث المعلومات المغلوطة لتحقيق مصالح روسيا".
وأضافت لائحة الاتهام: "من خلال تلك العمليات التي تهدف إلى التأثير في مجريات الشؤون الدولية، عمل المتهمون على إضعاف شراكات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين، وتقويض العقوبات الغربية".
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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وقال عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شخاغوشيف، يوم 12 نيسان/أبريل، إن "المجتمع الدولي يراقب تذلل الولايات المتحدة في محاولتها الضغط على روسيا، ولكن موقف موسكو يظهر أن واشنطن، وحتى من خلال الإقناع، لن تكون قادرة على جذب المؤيدين لها".
وشدد شخاغوشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على أن "الولايات المتحدة لم تتعرض للإذلال كثيرًا في التاريخ الحديث، ولكنهم الآن يسافرون حول العالم أو يتوسلون عبر الإنترنت لدعم موقفهم فيما يتعلق بروسيا".
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