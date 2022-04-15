https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابة-إسرائيلي-بعملية-طعن-على-يد-فتاة-قاصر-في-حيفا-1061229755.html
إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا
إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة إسرائيلي في عملية طعن على يد فتاة قاصر في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:40+0000
2022-04-15T12:40+0000
2022-04-15T12:40+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أن مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر (47 عاما) قد أصيب بعملية طعن على يد فتاة عربية قاصر (15 عاما) في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني.وأكدت القناة العبرية أن الفتاة العربية القاصر قامت بعملية الطعن في الحديقة التذكارية بشارع ابن سينا بمدينة حيفا، بالقرب من مبنى البلدية، وذلك في وقت تعد إصابة المواطن الإسرائيلي ما بين المتوسطة والطفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه تم إلقاء القبض على الفتاة القاصر، دون إصابتها، وتم نقلها للشرطة للتحقيق معها في ملابسات عملية الطعن، مشيرة إلى أن المصاب كان واعيا حينما نقل إلى مستشفى رامبام بمدينة حيفا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا
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كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة إسرائيلي في عملية طعن على يد فتاة قاصر في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أن مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر (47 عاما) قد أصيب بعملية طعن على يد فتاة عربية قاصر (15 عاما) في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني.
وأكدت القناة العبرية أن الفتاة العربية القاصر قامت بعملية الطعن
في الحديقة التذكارية بشارع ابن سينا بمدينة حيفا، بالقرب من مبنى البلدية، وذلك في وقت تعد إصابة المواطن الإسرائيلي ما بين المتوسطة والطفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلية
أنه تم إلقاء القبض على الفتاة القاصر، دون إصابتها، وتم نقلها للشرطة للتحقيق معها في ملابسات عملية الطعن، مشيرة إلى أن المصاب كان واعيا حينما نقل إلى مستشفى رامبام بمدينة حيفا.