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إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا
إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة إسرائيلي في عملية طعن على يد فتاة قاصر في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:40+0000
2022-04-15T12:40+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أن مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر (47 عاما) قد أصيب بعملية طعن على يد فتاة عربية قاصر (15 عاما) في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني.وأكدت القناة العبرية أن الفتاة العربية القاصر قامت بعملية الطعن في الحديقة التذكارية بشارع ابن سينا ​​بمدينة حيفا، بالقرب من مبنى البلدية، وذلك في وقت تعد إصابة المواطن الإسرائيلي ما بين المتوسطة والطفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه تم إلقاء القبض على الفتاة القاصر، دون إصابتها، وتم نقلها للشرطة للتحقيق معها في ملابسات عملية الطعن، مشيرة إلى أن المصاب كان واعيا حينما نقل إلى مستشفى رامبام بمدينة حيفا.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

إصابة إسرائيلي بعملية طعن على يد فتاة قاصر في حيفا

12:40 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة إسرائيلي في عملية طعن على يد فتاة قاصر في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أن مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر (47 عاما) قد أصيب بعملية طعن على يد فتاة عربية قاصر (15 عاما) في مدينة حيفا، بالداخل الفلسطيني.
وأكدت القناة العبرية أن الفتاة العربية القاصر قامت بعملية الطعن في الحديقة التذكارية بشارع ابن سينا ​​بمدينة حيفا، بالقرب من مبنى البلدية، وذلك في وقت تعد إصابة المواطن الإسرائيلي ما بين المتوسطة والطفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه تم إلقاء القبض على الفتاة القاصر، دون إصابتها، وتم نقلها للشرطة للتحقيق معها في ملابسات عملية الطعن، مشيرة إلى أن المصاب كان واعيا حينما نقل إلى مستشفى رامبام بمدينة حيفا.
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