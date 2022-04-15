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إيران: ما حدث في الأقصى يجسد عجز إسرائيل
إيران: ما حدث في الأقصى يجسد عجز إسرائيل
أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ"تدنيس الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك"، مشيدا في الوقت ذاته بمواجهة "الشعب... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T17:08+0000
2022-04-15T17:08+0000
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وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما حدث في المسجد الأقصى يظهر أن "مقاومة الشعب الفلسطيني البطل والشجاع ما زالت حية وشامخة وعجز الصهاينة"، حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.وأضاف: "لا شك أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتحمل انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي خلقت ملحمة عملية سيف القدس (العام الماضي). المقاومة اليوم في أفضل حالاتها، والكيان الإرهابي الصهيوني في أضعف حالاته".وأكد أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية موحدة على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس، مشيرا إلى استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف العمليات "الوحشية التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني".ووصف الاشتباكات التي وقعت اليوم بين المصلين في المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية بأنها من "التداعيات المؤسفة لتطبيع الدول العربية - الإسلامية القليلة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي المزيف".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الجزائر-تدين-بشدة-الاعتداءات-الخطيرة-على-المسجد-الأقصى-والمصلين-1061240725.html
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العالم العربي, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إيران: ما حدث في الأقصى يجسد عجز إسرائيل

17:08 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ"تدنيس الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك"، مشيدا في الوقت ذاته بمواجهة "الشعب والمقاومة الفلسطينية له".
وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما حدث في المسجد الأقصى يظهر أن "مقاومة الشعب الفلسطيني البطل والشجاع ما زالت حية وشامخة وعجز الصهاينة"، حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.
وأضاف: "لا شك أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتحمل انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي خلقت ملحمة عملية سيف القدس (العام الماضي). المقاومة اليوم في أفضل حالاتها، والكيان الإرهابي الصهيوني في أضعف حالاته".
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وأكد أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية موحدة على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس، مشيرا إلى استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف العمليات "الوحشية التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني".
ووصف الاشتباكات التي وقعت اليوم بين المصلين في المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية بأنها من "التداعيات المؤسفة لتطبيع الدول العربية - الإسلامية القليلة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي المزيف".
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