https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-مجلس-الأوقاف-الإسلامية-في-القدس-إسرائيل-تريد-إشعال-حرب-دينية-1061227540.html

رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: إسرائيل تريد إشعال حرب دينية

رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: إسرائيل تريد إشعال حرب دينية

قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إن القوات الإسرائيلية اعتدت منذ فجر اليوم الجمعة على المسجد الأقصى واقتحمته واعتدت على المصلين... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:13+0000

2022-04-15T12:13+0000

2022-04-15T12:13+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg

ووصف سلهب في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، هذه الأعمال بأنها "جريمة مستنكرة بكل المقاييس بعد إصابة المئات من المواطنين وحراس المسجد".واتهم السلطات الإسرائيلية "بالتصعيد في المسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المستمرة له والاعتداء على المصلين وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد إشعال حرب دينية"، محملا "حكومة الاحتلال كل ما ينجم من تطورات عن هذه الاعتداءات".وشدد على أن "الواجب الديني والعقائدي يحتم على الفلسطينيين الذود عن المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الأولى وعلى العالم أن يسعى لكبح جماح هذا الاحتلال الغاشم الذي يدنس المقدسات".أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين المدنيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، إن عدداً من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وأشارت إلى وقوع أضرار داخل المسجد القبلي بعد اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز داخله.وأقام الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانياً داخل الأقصى، وقال إن الإصابات بين الفلسطينيين تزداد وقد وصلت الى أكثر من 150 مصابا.وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت الى النفير العام والزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته وحذرت تل أبييب من أي انتهاكات، بينما قامت إسرائيل بإغلاق شامل للضفة الغربية وإغلاق معابر غزة .

https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي