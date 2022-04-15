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رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: إسرائيل تريد إشعال حرب دينية
رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: إسرائيل تريد إشعال حرب دينية
قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إن القوات الإسرائيلية اعتدت منذ فجر اليوم الجمعة على المسجد الأقصى واقتحمته واعتدت على المصلين... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:13+0000
2022-04-15T12:13+0000
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ووصف سلهب في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، هذه الأعمال بأنها "جريمة مستنكرة بكل المقاييس بعد إصابة المئات من المواطنين وحراس المسجد".واتهم السلطات الإسرائيلية "بالتصعيد في المسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المستمرة له والاعتداء على المصلين وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد إشعال حرب دينية"، محملا "حكومة الاحتلال كل ما ينجم من تطورات عن هذه الاعتداءات".وشدد على أن "الواجب الديني والعقائدي يحتم على الفلسطينيين الذود عن المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الأولى وعلى العالم أن يسعى لكبح جماح هذا الاحتلال الغاشم الذي يدنس المقدسات".أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين المدنيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، إن عدداً من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وأشارت إلى وقوع أضرار داخل المسجد القبلي بعد اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز داخله.وأقام الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانياً داخل الأقصى، وقال إن الإصابات بين الفلسطينيين تزداد وقد وصلت الى أكثر من 150 مصابا.وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت الى النفير العام والزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته وحذرت تل أبييب من أي انتهاكات، بينما قامت إسرائيل بإغلاق شامل للضفة الغربية وإغلاق معابر غزة .
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: إسرائيل تريد إشعال حرب دينية

12:13 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إن القوات الإسرائيلية اعتدت منذ فجر اليوم الجمعة على المسجد الأقصى واقتحمته واعتدت على المصلين وطواقم الإسعاف والإعلام.
ووصف سلهب في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، هذه الأعمال بأنها "جريمة مستنكرة بكل المقاييس بعد إصابة المئات من المواطنين وحراس المسجد".
واتهم السلطات الإسرائيلية "بالتصعيد في المسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المستمرة له والاعتداء على المصلين وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد إشعال حرب دينية"، محملا "حكومة الاحتلال كل ما ينجم من تطورات عن هذه الاعتداءات".
الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
10:54 GMT
وشدد على أن "الواجب الديني والعقائدي يحتم على الفلسطينيين الذود عن المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الأولى وعلى العالم أن يسعى لكبح جماح هذا الاحتلال الغاشم الذي يدنس المقدسات".
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين المدنيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، إن عدداً من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وأشارت إلى وقوع أضرار داخل المسجد القبلي بعد اقتحامه وإطلاق قنابل الغاز داخله.
وأقام الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانياً داخل الأقصى، وقال إن الإصابات بين الفلسطينيين تزداد وقد وصلت الى أكثر من 150 مصابا.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت الى النفير العام والزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته وحذرت تل أبييب من أي انتهاكات، بينما قامت إسرائيل بإغلاق شامل للضفة الغربية وإغلاق معابر غزة .
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