https://arabic.sputniknews.com/20220415/الجيش-الباكستاني-يرفض-نظرية-عمران-خان-حول-مؤامرة-أمريكية-للإطاحة-به-1061237066.html
الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به
الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به
رفض الجيش الباكستاني اتهامات رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة، للإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:01+0000
2022-04-15T15:01+0000
2022-04-15T15:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103943/15/1039431500_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_598455791cf06897ef81736e52e7b1f1.jpg
وأقال البرلمان خان من منصبه قبل أيام بعد تصويت بحجب الثقة، بعدما سحب حلفاء له دعمهم، فضلا عن انشقاق بعض أعضاء حزبه للانضمام للمعارضة.وزعم خان أن واشنطن دعمت المعارضة في مسعاها للإطاحة به بسبب قيامه بزيارة لموسكو، لكن اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش نفى ذلك.وكان يشير إلى بيان لمجلس الأمن القومي هذا الشهر أعرب فيه عن قلقه بشأن اللهجة غير الدبلوماسية المستخدمة في برقية من "دولة أجنبية"، يُفترض على نطاق واسع أنها إشارة للولايات المتحدة، حول تصويت سحب الثقة.والتقى خان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير/شباط، وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103943/15/1039431500_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_05f92f9e6cfea8929560bf48f6e4e348.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به
تابعنا عبر
رفض الجيش الباكستاني اتهامات رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة، للإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه.
وأقال البرلمان خان من منصبه قبل أيام بعد تصويت بحجب الثقة، بعدما سحب حلفاء له دعمهم، فضلا عن انشقاق بعض أعضاء حزبه للانضمام للمعارضة.
وزعم خان أن واشنطن دعمت المعارضة في مسعاها للإطاحة به بسبب قيامه بزيارة لموسكو، لكن اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش نفى ذلك.
وقال اللواء بابار في مؤتمر صحفي: "بإمكانكم أن تروا بوضوح ما إذا كانت هناك أي كلمة تدل على تآمر في ذلك البيان. لا أظن ذلك".
وكان يشير إلى بيان لمجلس الأمن القومي هذا الشهر أعرب فيه عن قلقه بشأن اللهجة غير الدبلوماسية المستخدمة في برقية من "دولة أجنبية"، يُفترض على نطاق واسع أنها إشارة للولايات المتحدة، حول تصويت سحب الثقة.
والتقى خان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير/شباط،
وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.