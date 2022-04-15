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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الجيش-الباكستاني-يرفض-نظرية-عمران-خان-حول-مؤامرة-أمريكية-للإطاحة-به-1061237066.html
الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به
الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به
رفض الجيش الباكستاني اتهامات رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة، للإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:01+0000
2022-04-15T15:01+0000
العالم
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وأقال البرلمان خان من منصبه قبل أيام بعد تصويت بحجب الثقة، بعدما سحب حلفاء له دعمهم، فضلا عن انشقاق بعض أعضاء حزبه للانضمام للمعارضة.وزعم خان أن واشنطن دعمت المعارضة في مسعاها للإطاحة به بسبب قيامه بزيارة لموسكو، لكن اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش نفى ذلك.وكان يشير إلى بيان لمجلس الأمن القومي هذا الشهر أعرب فيه عن قلقه بشأن اللهجة غير الدبلوماسية المستخدمة في برقية من "دولة أجنبية"، يُفترض على نطاق واسع أنها إشارة للولايات المتحدة، حول تصويت سحب الثقة.والتقى خان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير/شباط، وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
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العالم

الجيش الباكستاني يرفض نظرية عمران خان حول "مؤامرة أمريكية" للإطاحة به

15:01 GMT 15.04.2022
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تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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رفض الجيش الباكستاني اتهامات رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة، للإطاحة به عن طريق تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه.
وأقال البرلمان خان من منصبه قبل أيام بعد تصويت بحجب الثقة، بعدما سحب حلفاء له دعمهم، فضلا عن انشقاق بعض أعضاء حزبه للانضمام للمعارضة.
وزعم خان أن واشنطن دعمت المعارضة في مسعاها للإطاحة به بسبب قيامه بزيارة لموسكو، لكن اللواء بابار افتخار المتحدث باسم الجيش نفى ذلك.

وقال اللواء بابار في مؤتمر صحفي: "بإمكانكم أن تروا بوضوح ما إذا كانت هناك أي كلمة تدل على تآمر في ذلك البيان. لا أظن ذلك".

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وكان يشير إلى بيان لمجلس الأمن القومي هذا الشهر أعرب فيه عن قلقه بشأن اللهجة غير الدبلوماسية المستخدمة في برقية من "دولة أجنبية"، يُفترض على نطاق واسع أنها إشارة للولايات المتحدة، حول تصويت سحب الثقة.
والتقى خان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير/شباط، وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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