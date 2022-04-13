https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
عمران خان يعتزم الكشف عن "مفاجأة" بشأن الحكومة الجديدة في باكستان
عمران خان يعتزم الكشف عن "مفاجأة" بشأن الحكومة الجديدة في باكستان
قال المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء المقال عمران خان، إن زعيم الحزب سيقدم "مفاجأة" خلال تجمع عام في مدينة لاهور الأسبوع... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:10+0000
2022-04-13T14:10+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الباكستانية "جيو نيوز" عن المتحدث فروخ حبيب قوله: "سيكون (خطاب خان) مفاجأة زائدة، نريد أن نعطي رسالة واضحة (لرئيس الوزراء الجديد شهباز شريف) مفادها أن الحكومة المستوردة غير مقبولة، ولن ندع هذه الحكومة تعمل".وأكد المتحدث أيضا أن حركة الإنصاف ستطلق حملة عامة من خلال تنظيم تجمع حاشد في مدينة بيشاور اليوم. بعد ذلك، ستنظم الاحتجاجات في كراتشي يوم السبت وفي لاهور في 23 أبريل/ نيسان.يوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بخان في تصويت حجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون يوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.عشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه. وفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.وقال إن هذه القوى مولت إجراءات المعارضة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته. نفت وزارة الخارجية الأمريكية منذ ذلك الحين بيان خان ووصفته بأنه غير صحيح.بعد فترة وجيزة من تعيين رئيس الوزراء الجديد، طالب خان بإجراء انتخابات برلمانية على الفور، يتم فيها تعيين رئيس جديد للحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الاتحاد-الأوروبي-نراقب-التطورات-في-باكستان-ونأمل-بتسليم-سلس-وآمن-للسلطة-1061117851.html
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عمران خان يعتزم الكشف عن "مفاجأة" بشأن الحكومة الجديدة في باكستان
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قال المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء المقال عمران خان، إن زعيم الحزب سيقدم "مفاجأة" خلال تجمع عام في مدينة لاهور الأسبوع المقبل لإثبات أن "الحكومة العميلة غير مقبولة".
موسكو- سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الباكستانية "جيو نيوز" عن المتحدث فروخ حبيب قوله: "سيكون (خطاب خان
) مفاجأة زائدة، نريد أن نعطي رسالة واضحة (لرئيس الوزراء الجديد شهباز شريف) مفادها أن الحكومة المستوردة غير مقبولة، ولن ندع هذه الحكومة تعمل".
وأكد المتحدث أيضا أن حركة الإنصاف ستطلق حملة عامة من خلال تنظيم تجمع حاشد في مدينة بيشاور اليوم. بعد ذلك، ستنظم الاحتجاجات في كراتشي يوم السبت وفي لاهور في 23 أبريل/ نيسان.
يوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بخان في تصويت حجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون يوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف
من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.
عشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه. وفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال إن هذه القوى مولت إجراءات المعارضة
للتصويت على حجب الثقة عن حكومته. نفت وزارة الخارجية الأمريكية منذ ذلك الحين بيان خان ووصفته بأنه غير صحيح.
بعد فترة وجيزة من تعيين رئيس الوزراء الجديد، طالب خان بإجراء انتخابات برلمانية على الفور، يتم فيها تعيين رئيس جديد للحكومة.