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https://arabic.sputniknews.com/20220415/الشرطة-البريطانية-تبلغ-جونسون-ووزير-المالية-بأن-غرامة-ستوقع-عليهما-1061246528.html
الشرطة البريطانية تبلغ جونسون ووزير المالية بأن غرامة ستوقع عليهما
الشرطة البريطانية تبلغ جونسون ووزير المالية بأن غرامة ستوقع عليهما
قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الشرطة أبلغته ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T21:31+0000
2022-04-15T21:32+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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وقال المتحدث "تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.لا زالت هناك سبع فعاليات قيد التحقيق وسط توقعات بإصدار المزيد من الغرامات، وفقا لرويترز.وفي الشهر الماضي، كان متحدث باسم جونسون، قد نفى أن يكون رئيس الوزراء قد صدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود "كوفيد-19".جاء ذلك بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون.
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بريطانيا, فيروس كورونا

الشرطة البريطانية تبلغ جونسون ووزير المالية بأن غرامة ستوقع عليهما

21:31 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 15.04.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / POOL
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قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الشرطة أبلغته ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.

وقال المتحدث "تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.
كانت الشرطة بدأت إصدار غرامات بعد حصولها على أدلة من تحقيق داخلي حكومي في حفلات، أقيمت أثناء الإغلاق في مكتب جونسون بمقر الحكومة.
لا زالت هناك سبع فعاليات قيد التحقيق وسط توقعات بإصدار المزيد من الغرامات، وفقا لرويترز.
وفي الشهر الماضي، كان متحدث باسم جونسون، قد نفى أن يكون رئيس الوزراء قد صدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود "كوفيد-19".
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جاء ذلك بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون.
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