https://arabic.sputniknews.com/20220415/القوات-المسلحة-الروسية-تسقط-صواريخ-توشكا-يو-أوكرانية-أطلقت-على-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية--1061241416.html
القوات المسلحة الروسية تسقط صواريخ "توتشكا يو" أوكرانية أطلقت على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
القوات المسلحة الروسية تسقط صواريخ "توتشكا يو" أوكرانية أطلقت على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
قال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو" (Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T17:16+0000
2022-04-15T17:16+0000
2022-04-15T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.وأضاف البيان: "في حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، هاجمت فرقة من لواء الصواريخ المنفصل التاسع عشر الأوكراني محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بصاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" بهدف تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية وإحداث فيضانات في العديد من المناطق لتقييد تحركات القوات المسلحة الروسية".وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط كلا الصاروخين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية.وأوضح كوناشينكوف أن شظايا إحداها سقطت داخل حدود منطقة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون، وتضرر مبنى روضة أطفال ومباني سكنية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-217-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-باستخدام-صواريخ-عالية-الدقة-1061241037.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-تبين-كيف-تهاجم-مسيرة-فوربوست-مواقع-القوات-المعادية--1061226901.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تسقط صواريخ "توتشكا يو" أوكرانية أطلقت على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
17:16 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 17:27 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
قال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو" (Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح اليوم الجمعة.
وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.
وأضاف البيان: "في حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، هاجمت فرقة من لواء الصواريخ المنفصل التاسع عشر الأوكراني محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بصاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" بهدف تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية وإحداث فيضانات في العديد من المناطق لتقييد تحركات القوات المسلحة الروسية".
وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط كلا الصاروخين من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وأوضح كوناشينكوف أن شظايا إحداها سقطت داخل حدود منطقة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون، وتضرر مبنى روضة أطفال ومباني سكنية أخرى.