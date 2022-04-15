عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/برلماني-ليبي-اجتماعات-القاهرة-لبحث-تعديل-مشروع-الدستور-وسيناريو-آخر-حال-فشل-التوافق-1061243476.html
برلماني ليبي: اجتماعات القاهرة لبحث تعديل مشروع الدستور وسيناريو آخر حال فشل التوافق
برلماني ليبي: اجتماعات القاهرة لبحث تعديل مشروع الدستور وسيناريو آخر حال فشل التوافق
يترقب الشارع الليبي والأوساط السياسية نتائج المحادثات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان والتي تستمر حتى 20... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:04+0000
2022-04-15T19:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/59/1044565952_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_dd8eb58d2d85f59ddd92688a704ca995.jpg
وبحسب مصادر برلمانية، فإن المجلس الأعلى للدولة يسعى للإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة بتوافق مع الرؤية المطروحة من جانب بعض الدول، في حين أن لجنة البرلمان تسعى للتوافق على تولي حكومة فتحي باشاغا ومن ثم التنسيق بشأن موعد الانتخابات وآلية التنفيذ بعد الاستفتاء على مشروع الدستور أو قبله.وقال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن المحادثات بين اللجنتين المنعقدة في القاهرة تناقش بعض المواد الخلافية في مسودة الدستور.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال فشل المحادثات بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان في القاهرة، يمكن الانتقال لمحادثات على القاعدة الدستورية المبنية على أساس انتخابات رئاسية وبرلمانية.وأوضح أنه في كل السيناريوهات المحتمل التوافق عليها فإن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة المنتهية ولايتها لن تستمر.وفي وقت سابق قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.واعتبرت وليامز أن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".وانطلقت المحادثات بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تحت إشراف أممي برعاية مصرية للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية بينهما.وجولة المحادثات في القاهرة، هي بمثابة فرصة لإزالة كل الخلافات وتقريب وجهات النظر، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.وتتكون اللجنة المشتركة من 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تتولى التفاوض لحل المواد الخلافية في مشروع الدستور.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/وليامز-الليبيون-يؤمنون-أن-حل-أزمات-بلادهم-عبر-انتخابات-على-قاعدة-دستورية-متينة-1061174345.html
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-تستضيف-محادثات-بين-البرلمان-الليبي-والمجلس-الأعلى-للدولة-لحل-الخلافات-بينهما-1061141667.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/59/1044565952_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_697df03c6176d886cbad0403d7e33a1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي

برلماني ليبي: اجتماعات القاهرة لبحث تعديل مشروع الدستور وسيناريو آخر حال فشل التوافق

19:04 GMT 15.04.2022
© REUTERS / MICHAEL DALDERأعضاء اللجنة الدولية يشغلون مقاعدهم في اجتماع متابعة بشأن ليبيا رتبه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ
أعضاء اللجنة الدولية يشغلون مقاعدهم في اجتماع متابعة بشأن ليبيا رتبه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / MICHAEL DALDER
تابعنا عبرTelegram
يترقب الشارع الليبي والأوساط السياسية نتائج المحادثات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان والتي تستمر حتى 20 أبريل/نيسان الجاري.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن المجلس الأعلى للدولة يسعى للإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة بتوافق مع الرؤية المطروحة من جانب بعض الدول، في حين أن لجنة البرلمان تسعى للتوافق على تولي حكومة فتحي باشاغا ومن ثم التنسيق بشأن موعد الانتخابات وآلية التنفيذ بعد الاستفتاء على مشروع الدستور أو قبله.
وقال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن المحادثات بين اللجنتين المنعقدة في القاهرة تناقش بعض المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال فشل المحادثات بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان في القاهرة، يمكن الانتقال لمحادثات على القاعدة الدستورية المبنية على أساس انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح أنه في كل السيناريوهات المحتمل التوافق عليها فإن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة المنتهية ولايتها لن تستمر.
وفي وقت سابق قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
وليامز: الليبيون يؤمنون أن حل أزمات بلادهم عبر انتخابات على قاعدة دستورية متينة
13 أبريل, 20:42 GMT
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
واعتبرت وليامز أن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".
وانطلقت المحادثات بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تحت إشراف أممي برعاية مصرية للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية بينهما.
وجولة المحادثات في القاهرة، هي بمثابة فرصة لإزالة كل الخلافات وتقريب وجهات النظر، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
مصر تستضيف محادثات بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة لحل الخلافات بينهما
13 أبريل, 07:04 GMT
وتتكون اللجنة المشتركة من 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تتولى التفاوض لحل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала