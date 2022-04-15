https://arabic.sputniknews.com/20220415/بكين-والرياض-تعملان-على-دمج-مبادرتي-الحزام-والطريق-ورؤية-السعودية-2030-1061232207.html
بكين والرياض تعملان على دمج مبادرتي "الحزام والطريق" و"رؤية السعودية 2030"
بكين والرياض تعملان على دمج مبادرتي "الحزام والطريق" و"رؤية السعودية 2030"
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أن بلاده ستواصل تعزيز التحام مبادرة "الحزم والطريق" مع "رؤية... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:33+0000
2022-04-15T13:33+0000
2022-04-15T13:33+0000
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وأشار الرئيس الصيني، في اتصال أجراه اليوم مع ولي العهد السعودي إلى أن بكين "ستواصل تعزيز التحام مبادرة (الحزام والطريق) مع (رؤية السعودية 2030)".وبين شي أن الصين على "استعداد للعمل مع السعودية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ودفع إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن".وقال شي إن "الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية".وبدوره، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض "تلتزم بحزم بمبدأ (صين واحدة)، وستواصل دعمها الصارم لموقف الصين الشرعي بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ والمصالح الجوهرية الأخرى"، بحسب الشبكة الصينية.وشدد ولي العهد السعودي على أن بلاده "تعارض بشدة أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين"، مضيفا أن "السعودية على استعداد لتوقيع اتفاقية الالتحام بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" مع الصين، وتعميق التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة، بحسب المصادر الصينية.
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العالم العربي, العالم, اقتصاد
بكين والرياض تعملان على دمج مبادرتي "الحزام والطريق" و"رؤية السعودية 2030"
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أن بلاده ستواصل تعزيز التحام مبادرة "الحزم والطريق" مع "رؤية السعودية 2030".
وأشار الرئيس الصيني، في اتصال أجراه اليوم
مع ولي العهد السعودي إلى أن بكين "ستواصل تعزيز التحام مبادرة (الحزام والطريق) مع (رؤية السعودية 2030)".
وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، "تدعم الصين مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) للسعودية وترحب بانضمامها إلى مبادرة التنمية العالمية".
وبين شي أن الصين على "استعداد للعمل مع السعودية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ودفع إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن".
بالإضافة إلى ذلك، شدد الرئيس الصيني على استعداد بلاده "العمل معا لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد".
وقال شي إن "الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية".
ونوه شي إلى أن بكين "تعطي الأولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن الصين "تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما".
وبدوره، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض "تلتزم بحزم بمبدأ (صين واحدة)، وستواصل دعمها الصارم لموقف الصين الشرعي بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ والمصالح الجوهرية الأخرى"، بحسب الشبكة الصينية.
وشدد ولي العهد السعودي على أن بلاده "تعارض بشدة أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين"، مضيفا أن "السعودية على استعداد لتوقيع اتفاقية الالتحام بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" مع الصين، وتعميق التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة، بحسب المصادر الصينية.