https://arabic.sputniknews.com/20220415/وكالة-واشنطن-تصرخ-لحقوق-الإنسان-وتترك-جروحا-بليغة-في-معيشة-البلدان-1061227677.html

وكالة: واشنطن "تصرخ" لحقوق الإنسان وتترك "جروحا بليغة" في معيشة البلدان

وكالة: واشنطن "تصرخ" لحقوق الإنسان وتترك "جروحا بليغة" في معيشة البلدان

نشرت وكالة إعلامية صينية تقريرا سلطت فيه الضوء على السياسات الأمريكية المتمثلة بفرض عقوبات ضد خصومها بالتعاون مع حلفاء واشنطن واصفة هذه السياسات بـ"البلطجة"... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T12:18+0000

2022-04-15T12:18+0000

2022-04-15T12:18+0000

العالم

اقتصاد

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054396749_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_bb0fa56d79e53fe6e38ebd334f6a493c.jpg

فرضت دول حلف "الناتو" وعلى رأسها أمريكا عقوبات واسعة ضد روسيا في عدة قطاعات، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بل وصلت هذه العقوبات إلى درجة مصادرة لوحات فنية تابعة لمتاحف روسية لا تقدر قيمتها بثمن من قبل فنلندا بحجة "العقوبات"، الأمر الذي وصفه مراقبون بـ"السرقة".وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الجمعة، فقد ألحقت العقوبات الغربية أضرارا كبيرة على اسواق الطاقة والحبوب والاسواق المالية العالمية بالإضافة إلى أنها ألحقت أضرار باقتصاد ومعيشة الشعب الروسي.واشنطن ترفع راية "الديمقراطية" لقمع أعدائهاونوهت الوكالة إلى أن واشنطن لجأت مرارا وتكرارا منذ فترة طويلة، ومن أجل الحفاظ على هيمنتها، إلى رفع راية "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"الأمن القومي" بهدف "قمع غيرها من الدول بفرض عقوبات أحادية الجانب، مما تسبب في معاناة كبيرة لشعوب تلك البلدان".واعتبرت الوكالة أن هذا النهج الأمريكي "ينتهك حقوق الإنسان بشكل خطير كما ينتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية".سياسة واشنطن تؤذي حلفاءها والعالموبينت الشبكة الصينية أنه بتحريض من واشنطن "استمرت وتيرة التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الاحتدام، وأخيراً اندلع الصراع".وجذبت الولايات المتحدة اليوم حلفاءها لفرض عقوبات على روسيا ومواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من بذل الجهود لتخفيف التوترات.عقوبات واشنطن أثرت على سلاسل التجارة العالميةأكد التقرير أن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها واشنطن بعد دعوة حلفاءها للانضمام إليها ضد روسيا أدت إلى تأثير كبير على قطاع الطاقة العالمية وسلاسل التمويل والحبوب والسلاسل الصناعية.البلدان النامية هي الضحية الأكبر لسياسة واشنطنوتطرق التقرير إلى الخسائر التي تكبدتها الدول بسبب سياسة العقوبات مشيرا إلى أن الضحية الأكبر هي البلدان النامية ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة، حيث "تتعرض تنميتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي للخطر".واشنطن "تصرخ" لحقوق الإنسان وتترك "جروحا بليغة" في معيشة البلدانوشدد المقال على أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على الدول الأخرى تتجاهل كليا حقوق الإنسان، على الرغم من "صراخها" في أكثر الأحيان من أجل دعم "حقوق الإنسان"، لكنها في حقيقة الأمر تضر بسياساتها "بشكل خطير بمعيشة شعوب تلك البلدان، وتتسبب في كوارث إنسانية".وبين التقرير أن العقوبات الأمريكية ضد إيران من عام 2017 حتى نهاية عام 2020، أدت إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 80%. وانخفاض دخل إيران من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتعرض اقتصادها لضربة قوية، وارتفاع التضخم وأضرار جسيمة على الشعب الإيراني.وأكد المقال أنه كان من المفترض على واشنطن استخدام تلك الأصول لاستيراد المواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها الأفغان بشدة، حيث أن ملايين الأفغان "على وشك الموت" بحسب الأمين العام للأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-صينية-لا-يمكن-إحياء-حلف-الناتو-الميت-عقليا-مهما-بلغ-عدد-أعدائه-الوهميين-1061047852.html

https://arabic.sputniknews.com/20220403/شينخوا-الصينية-واشنطن-تقتل-بسكين-مستعار-في-أوكرانيا-وحساباتها-الخفية-تقف-خلف-الصراع--1060800302.html

https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وكالة-الناتو-دمر-البلدان-مرتديا-ثوب-صانع-السلام-وأنشأ-ستارا-من-الدخان-ضد-بكين-بسبب-أوكرانيا-1061038859.html

https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصين-أمريكا-أنشأت-مواقع-تعذيب-سوداء-في-54-دولة-تستخدم-الاستجواب-الوحشي-المعزز---1061008678.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد, الناتو